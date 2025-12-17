Liên tiếp triệt phá 3 vụ buôn bán hàng cấm

Ngày 17-12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026...

Tang vật vụ buôn hàng cấm là pháo nổ được Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá. Ảnh: Công an Ninh Bình

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, phát hiện bắt giữ 3 vụ buôn bán hàng cấm là pháo nổ các loại với tổng khối lượng hơn 72 kg.

Điển hình, trong những ngày qua, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, ngụ đường Võ Thị Sáu, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) có hành vi buôn bán trái phép 34 kg pháo nổ.

Tiếp đó, lực lượng này đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Minh (SN 1976; ngụ xóm 17, xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình) buôn bán trái phép hơn 9 kg pháo. Bắt quả tang Đinh Thị Oanh (SN 1987, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) buôn bán 29 kg pháo các loại.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.