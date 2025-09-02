Kiến nghị điều chỉnh tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Quản lý) vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan thực hiện nắn chỉnh dòng suối Sâu và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 769E giai đoạn 1.

UBND tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu đầu tư tuyến đường tỉnh 769E nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên, đặc biệt là cùng với những tuyến T1, T2, đường tỉnh 769E kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành…

Dự án xây dựng đường tỉnh 769E có điểm đầu giáp ranh với sân bay Long Thành

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 769E, Ban Quản lý đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trong quá trình khảo sát, Ban Quản lý nhận thấy để dự án bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi dự án và tránh lãng phí cần phải điều chỉnh một số nội dung như: Không đầu tư 2 cầu tại vị trí giao cắt với đường tỉnh 780 hiện hữu; nắn chỉnh suối Sâu ra khỏi phạm vi của đường tỉnh 769E; gia cố triền suối từ vai đường tỉnh 769E xuống đến suối để bảo đảm an toàn cho công trình tại vị trí tuyến qua khu vực triền suối phía bên trái tuyến đoạn từ Km7+100 đến Km7+500.

Dự án xây dựng đường tỉnh 769E giai đoạn 1 có điểm đầu giáp ranh với sân bay Long Thành, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 770B. Quy mô dự án giai đoạn hoàn thiện có tổng chiều dài 8 km. Dự án được chia làm 2 đoạn để thực hiện đầu tư, gồm: Đoạn 1 từ ranh giới sân bay Long Thành đến depot đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có quy mô mặt cắt ngang rộng 115 m; đoạn 2 từ depot đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đến đường tỉnh 770B, quy mô mặt cắt ngang rộng 95 m. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án hơn 1.400 tỉ đồng.