Kiến nghị điều chỉnh tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Kiến nghị điều chỉnh tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Bài và ảnh: Nguyễn Tuấn

Dự án xây dựng đường tỉnh 769E giai đoạn 1 có điểm đầu giáp ranh với sân bay Long Thành, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 770

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Ban Quản lý) vừa kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan thực hiện nắn chỉnh dòng suối Sâu và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường tỉnh 769E giai đoạn 1.

UBND tỉnh Đồng Nai xác định mục tiêu đầu tư tuyến đường tỉnh 769E nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên, đặc biệt là cùng với những tuyến T1, T2, đường tỉnh 769E kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành…

Kiến nghị điều chỉnh tuyến đường kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Dự án xây dựng đường tỉnh 769E có điểm đầu giáp ranh với sân bay Long Thành

Sau khi UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định triển khai thực hiện nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 769E, Ban Quản lý đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Hiện nay, nhà thầu đang tiến hành khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

Trong quá trình khảo sát, Ban Quản lý nhận thấy để dự án bảo đảm tính khả thi, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khác trong phạm vi dự án và tránh lãng phí cần phải điều chỉnh một số nội dung như: Không đầu tư 2 cầu tại vị trí giao cắt với đường tỉnh 780 hiện hữu; nắn chỉnh suối Sâu ra khỏi phạm vi của đường tỉnh 769E; gia cố triền suối từ vai đường tỉnh 769E xuống đến suối để bảo đảm an toàn cho công trình tại vị trí tuyến qua khu vực triền suối phía bên trái tuyến đoạn từ Km7+100 đến Km7+500.

Dự án xây dựng đường tỉnh 769E giai đoạn 1 có điểm đầu giáp ranh với sân bay Long Thành, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 770B. Quy mô dự án giai đoạn hoàn thiện có tổng chiều dài 8 km. Dự án được chia làm 2 đoạn để thực hiện đầu tư, gồm: Đoạn 1 từ ranh giới sân bay Long Thành đến depot đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có quy mô mặt cắt ngang rộng 115 m; đoạn 2 từ depot đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đến đường tỉnh 770B, quy mô mặt cắt ngang rộng 95 m. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án hơn 1.400 tỉ đồng.

Tin liên quan

Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng kết nối giao thông vùng và sân bay Long Thành

Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng kết nối giao thông vùng và sân bay Long Thành

(NLĐO)- Để tăng cường kết nối hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, nhất là kết nối TP HCM với sân bay Long Thành, Đồng Nai cần hơn 64.000 tỉ đồng

Gần 10.000 người dự ngày hội việc làm sân bay Long Thành

(NLĐO)- Ngày hội việc làm sân bay Long Thành với hơn 3.000 cơ hội việc làm với gần 10.000 người lao động, học sinh, sinh viên tham gia

Hơn 4.000 cơ hội việc làm tại sân bay Long Thành

(NLĐO)-Hơn 4.000 vị trí việc làm tại sân bay Long Thành sẽ được giới thiệu trong ngày hội tuyển dụng 23-8, mở ra cơ hội cho lao động địa phương và sinh viên

sân bay Long Thành ban quản lý dự án dự án đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo