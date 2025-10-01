HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Thiên tai và chuyện an sinh

TS TRẦN HỮU HIỆP

Chỉ trong 9 tháng qua, đã có 10 cơn bão đổ bộ vào Việt Nam.

Đặc biệt, bão số 10 - Bualoi gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề nhất. Nhưng vượt lên tất cả là tinh thần tương thân tương ái của đồng bào, chính quyền, quân, dân và doanh nghiệp cả nước hướng về vùng bị thiên tai.

Bão số 10 đã giáng xuống những đòn kỷ lục chưa từng có: tốc độ di chuyển trên biển Đông có lúc lên tới 40 km/giờ, thời gian quần thảo đất liền tại Hà Tĩnh kéo dài 11 giờ, kèm theo là 10 trận lốc xoáy dữ dội ở 8 tỉnh, thành từ Huế đến Quảng Ninh và cả Hà Nội. Những con số đó không chỉ gây choáng váng về sức tàn phá mà còn là thách thức ngày càng lớn đối với công tác phòng chống bão, lũ, thiên tai.

Thiệt hại kinh tế ước tính hàng ngàn tỉ đồng. Đặc biệt, bão đánh trúng vùng vốn khó khăn về kinh tế, khiến quá trình phục hồi dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm.

Trong mất mát ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại được thắp sáng. Chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân cả nước lập tức hướng về miền Trung. Trong đó, Báo Người Lao Động cũng kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả bão số 10, giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh, thành bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Doanh nghiệp nhanh chóng trích quỹ hỗ trợ khẩn cấp. Bộ đội, công an trắng đêm cứu hộ, nhường lương khô và chỗ ngủ cho bà con. Sức mạnh cộng đồng ấy chính là chỗ dựa tinh thần và vật chất giúp người dân vùng bão đứng dậy sau mất mát.

Khắc phục hậu quả là ưu tiên trước mắt. Nếu chậm trễ, những tổn thương vật chất và tinh thần sẽ trở thành gánh nặng lâu dài, đẩy nhiều gia đình vào vòng xoáy nghèo đói.

Cảnh báo sớm, thông tin kịp thời là ưu tiên. Nghiên cứu và dự báo cần được coi là giải pháp lâu dài. Ngành khí tượng thủy văn phải được đầu tư mạnh mẽ hơn, từ hệ thống quan trắc hiện đại đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Các kịch bản ứng phó phải chi tiết tới từng địa phương, từng khu vực. Các kênh dự báo quốc tế có uy tín phải được kết nối thông suốt. Dự báo chính xác hơn sẽ là nền tảng để chính quyền và người dân chủ động trong mọi tình huống.

Hạ tầng chống chịu thiên tai là giải pháp quan trọng. Đê điều, hồ chứa, hệ thống điện, viễn thông, cầu đường phải được nâng cấp theo tiêu chuẩn thích ứng với khí hậu cực đoan. Nhà ở dân sinh, đặc biệt ở vùng thường xuyên chịu bão lũ, cần được quy hoạch lại, tránh tình trạng người nghèo buộc phải sống trong những nơi rủi ro cao. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là vấn đề công bằng xã hội và an sinh cộng đồng.

Cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo hiểm rủi ro, đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai. Các đoàn thể, tổ chức xã hội phải trở thành cầu nối để tinh thần "lá lành đùm lá rách" lan tỏa bền bỉ và hiệu quả. Quan trọng hơn, mỗi người dân cần được trang bị kỹ năng tự ứng phó, biết bảo vệ mình và hỗ trợ cộng đồng trong tình huống khẩn cấp.

Chúng ta không thể mãi chạy theo khắc phục sau mỗi cơn bão. Các quốc gia thường xuyên hứng chịu thiên tai đã xây dựng thói quen dự trữ nhu yếu phẩm, có kế hoạch sơ tán, tổ chức tập huấn thoát hiểm ngay từ trong cộng đồng. Đó là những điều Việt Nam cần làm để hạn chế thiệt hại.

Mỗi mùa bão lũ qua đi, giá trị của hai chữ "đồng bào" lại càng thấm thía.

Tin liên quan

Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

Những hình ảnh ấm áp tình người trong mưa bão của Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa không quản thời tiết khó khăn, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mưa bão

Sau bão, lại oằn mình trong lũ

Hoàn lưu bão số 10 đã gây mưa lũ lịch sử tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Bão đi qua, xót xa ở lại

Hà Tĩnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi), với 1 người tử vong, 15 người bị thương, 78.842 ngôi nhà hư hỏng...

phòng chống bão thiệt hại kinh tế trí tuệ nhân tạo phòng chống thiên tai khí hậu cực đoan khắc phục hậu quả bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo