Vùng miền Đồng bằng kết nối

Kiến Tường đặt mục tiêu vươn mình trở thành đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười

Bài và ảnh: HẢI ĐƯỜNG

(NLĐO) - Phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh ưu tiên đầu tư vào giáo dục và y tế, nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố hệ thống y tế cơ sở

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu đã thống nhất thông qua 13 chỉ tiêu chủ yếu mang tính chiến lược và 2 công trình trọng điểm then chốt, đặt mục tiêu chiến lược là đưa phường Kiến Tường vươn mình trở thành đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế mà còn hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và bền vững. Trong 5 năm tới, Đảng bộ phường Kiến Tường sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả và phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Kiến Tường đặt mục tiêu vươn mình trở thành đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười - Ảnh 1.

Đại hội Đảng bộ phường Kiến Tường đã đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 -2030

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đa dạng để nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quá trình chuyển đổi số, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng vững chắc.

Hai công trình trọng điểm có ý nghĩa then chốt bao gồm: Xây dựng tuyến đường kết nối phường Kiến Tường với đường Tân An – Bình Hiệp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, học sinh và vận chuyển hàng hóa.

Song song đó, phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể dục - thể thao phường Kiến Tường gắn liền với khu dân cư đô thị xanh, nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, thể chất và hướng tới môi trường sống bền vững.

Để đạt được các mục tiêu trên, ngay sau đại hội, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tập trung rà soát, bổ sung, và điều chỉnh quy hoạch tổng thể của phường Kiến Tường đến năm 2045, đồng thời xây dựng quy hoạch chi tiết cho giai đoạn 2025-2030. Công tác quản lý quy hoạch được tăng cường nhằm tránh phát triển tự phát.

Ông Lê Thanh Đông, Bí thư Đảng ủy phường Kiến Tường, cho biết phường sẽ tích cực kêu gọi đầu tư vào phát triển thương mại và hệ thống siêu thị theo hướng văn minh, hiện đại. Các chương trình xúc tiến thương mại sẽ được đẩy mạnh, tạo dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch.

Việc tận dụng lợi thế đô thị trung tâm được chú trọng, tăng cường kết nối với các vùng lân cận để hình thành các hành lang kinh tế và đô thị công nghiệp. Điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành chế biến nông sản, du lịch, và nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Phát triển đô thị xanh, hiện đại

Phường Kiến Tường sẽ tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư trung hạn và triển khai dự án kè nội thị phường Kiến Tường giai đoạn 2 (2026-2030). Đồng thời, chính quyền sẽ triển khai hiệu quả quy hoạch quản lý và phát triển đô thị theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, thông qua các chương trình đột phá và công trình trọng điểm nhằm thay đổi diện mạo đô thị một cách toàn diện. Các dự án ưu tiên bao gồm: phát triển nhà ở, đô thị thương mại, xây dựng sân vận động mới, di dời bến xe cũ, và hoàn chỉnh hạ tầng các khu dân cư.

Mục tiêu đến năm 2030, nhựa hóa hoặc đan trên 80% các tuyến đường giao thông. Trên 80% các tuyến đường có hệ thống thoát nước hiện đại, lót vỉa hè, trồng cây xanh và điện chiếu sáng đầy đủ.

Kiến Tường đặt mục tiêu vươn mình trở thành đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười - Ảnh 2.

Phường Kiến Tường đặt mục tiêu chiến lược vươn mình trở thành đô thị trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười

Bên cạnh đó, phường sẽ phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao các tiêu chí đô thị thông minh. Công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất công, tài sản công cũng được đẩy mạnh thông qua việc rà soát, kiến nghị thanh lý trụ sở dư thừa và đấu giá công khai tài sản công, tối ưu hóa nguồn lực.

Trong lĩnh vực xã hội, phường Kiến Tường ưu tiên đầu tư vào giáo dục và y tế, nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố hệ thống y tế cơ sở. Các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp sẽ được triển khai để nâng cao thu nhập cho người dân. Chính sách an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Về môi trường, phường tăng cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới xây dựng một đô thị xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.

Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Với định hướng và kế hoạch phát triển toàn diện, sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ là động lực mạnh mẽ để Kiến Tường hiện thực hóa mục tiêu, khẳng định vị thế là một đô thị trung tâm năng động, hiện đại và bền vững của vùng Đồng Tháp Mười.

