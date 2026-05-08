Giải trí

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng"

Minh Khuê

(NLĐO) - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt 180 tỉ đồng và góp phần đưa tổng doanh thu các phim có Kiều Minh Tuấn tham gia vượt mốc "1.000 tỉ đồng".

Kiều Minh Tuấn và "quả ngọt" sau 15 năm bền bỉ nghề diễn

Sau hơn 15 năm bền bỉ với nghề, Kiều Minh Tuấn đã tạo được dấu mốc ấn tượng với nhiều vai diễn, chứng minh bản lĩnh của mình.

Trong "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng", anh hóa thân pháp sư tập sự Còn, nhiều trăn trở nội tâm. Trước đó, anh vào vai ông Thái khắc khổ, nhiều thương tổn trong "Con kể ba nghe".

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 1.

Kiều Minh Tuấn biến hóa đa dạng trên màn ảnh rộng

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 2.

Anh tâm huyết trong mỗi vai diễn

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 4.

Kiều Minh Tuấn xây dựng được thương hiệu riêng

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 6.

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 7.

Xa hơn, anh biến đổi ngoại hình qua các phim: "Cô dâu hào môn", "Nghề siêu dễ", "Tiệc trăng máu", "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử", "Em chưa 18"... Kiều Minh Tuấn là dạng diễn viên không ngại thay đổi ngoại hình để hóa thân thật nhất vào nhân vật.

Anh từng tăng 15kg trong hơn một tháng để có thân hình to béo, nhuộm da nâu cho phù hợp với nhân vật ông Hòa nghèo khó trong "Cô dâu hào môn".

Anh cũng từng giảm 10kg, nuôi tóc, để râu trong phim "Kẻ ẩn danh", tập luyện tích cực các động tác xiếc để thành ông Thái của "Con kể ba nghe".

Kiều Minh Tuấn dung hòa được hình ảnh trên màn ảnh rộng và "chú Sáu" trên gameshow

Kiều Minh Tuấn dung hòa được hình ảnh một diễn viên điện ảnh trên màn ảnh rộng và một hình ảnh gần gũi, duyên dáng trong gameshow hay các hoạt động giao lưu cùng khán giả. Anh hòa đồng, mang đến những tiếng cười duyên dáng khi tung hứng cùng các đồng nghiệp.

Anh hiểu rất rõ ranh giới giữa "Kiều Minh Tuấn đời thường" và "Kiều Minh Tuấn điện ảnh". Sự duyên dáng, hài hước ngoài đời giúp anh kết nối với công chúng nhưng khi bước vào phim trường, anh trở thành nhân vật, nhập vai tuyệt đối.

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 8.

Kiều Minh Tuấn đang là "đàn anh" tin cậy của nhiều diễn viên trẻ

Kiều Minh Tuấn gia nhập câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" - Ảnh 10.

Một sự tin tưởng mà Thái Hòa, Quang Tuấn... trước đó đã làm được

Không ít diễn viên khi quá thành công ở mảng giải trí đại chúng thường vô tình mang chính hình ảnh đó vào điện ảnh, khiến khán giả khó tin vào nhân vật. Kiều Minh Tuấn là trường hợp hiếm hoi làm được điều ngược lại: càng xuất hiện gần gũi ngoài đời, anh càng tạo bất ngờ khi hóa thân trên màn ảnh.

Cột mốc "1.000 tỉ đồng" là thành quả của một diễn viên làm nghề bằng sự tỉnh táo, kỷ luật và lòng tự trọng với từng vai diễn. Trước Kiều Minh Tuấn, những diễn viên vượt cột mốc này có Thái Hòa, Trấn Thành, Tuấn Trần và Quang Tuấn.

Diễn xuất của Kiều Minh Tuấn trong vai pháp sư tập sự Còn

Chất lượng tốt, phim mới của Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc "lên ngôi"

(NLĐO) - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" Đỗ Quốc Trung đạo diễn nhanh chóng vượt những tác phẩm khác dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

diễn viên Kiều Minh Tuấn câu lạc bộ diễn viên "1.000 tỉ đồng" 15 năm làm nghề
