Thể thao

KIM DUNG, nhà vô địch "thép"

Đào Tùng

Chưa phải là gương mặt kỳ cựu của thể hình Việt Nam, nhưng Nguyễn Thị Kim Dung đang khẳng định vị thế của một lực sĩ triển vọng trên sàn đấu quốc gia và quốc tế

Gắn bó với thể hình tròn 10 năm, thêm cũng khoảng chừng ấy năm theo đuổi aerobic, Nguyễn Thị Kim Dung hiện được đánh giá là một trong những vận động viên thể thao khỏe nhất nước. Cô cũng từng bước chinh phục các sàn đấu quốc tế, với bộ sưu tập thành tích ngày càng dày lên đáng kể.

Thành quả của sự kiên trì

Vì quá nhỏ con nên cô nữ sinh cấp 2 Kim Dung được gia đình cho đi tập aerobic để cải thiện vóc dáng và có sức khỏe để học văn hóa ở trường. Cô theo môn này nhiều năm cho đến khi bắt đầu chuyển hướng sang thể hình mà không nghĩ cuộc đời sẽ thay đổi với sự chọn lựa của chính mình.

KIM DUNG, nhà vô địch "thép" - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Kim Dung ba lần liên tiếp vô địch thể hình thế giới (Ảnh: ĐINH KIM)

Làm quen với 2 loại hình fitness và thể hình cổ điển nhờ niềm yêu thích sự sáng tạo trên sàn diễn và mong muốn xây dựng khung cơ thể thích hợp, chỉ sau 3 năm, Kim Dung từng bước theo đuổi mục tiêu trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Chấn thương, đau ốm và cơ thể chịu nhiều ảnh hưởng bởi quá trình tập luyện dường như quá sức chịu đựng của một phụ nữ, Kim Dung từng nghĩ đến việc rời bỏ con đường quá khắc nghiệt.

Cho đến tận bây giờ, Kim Dung vẫn thường xuyên phải giải thích cho các học viên của Jessy Private Gym, "lò" đào tạo do cô phụ trách, về khả năng "bị" xấu vóc dáng, cơ bắp ngồn ngộn kém nữ tính theo cách nhìn của phụ nữ, hoặc thay đổi nội tiết tố, biến đổi giọng, cá tính… Cô luôn tự tin với vẻ đẹp hình thể của mình dù phải đối mặt với những nhận xét thiếu tế nhị.

KIM DUNG, nhà vô địch "thép" - Ảnh 2.

Kim Dung yêu thích sự sáng tạo trên sàn đấu

Chính các học viên là những người theo chân người thầy của mình đến với các giải đấu và chứng kiến Kim Dung giành chiến thắng. Ngoại trừ năm 2021 không tổ chức được giải quốc gia do dịch COVID-19 bùng phát, từ năm 2017 đến nay, Kim Dung "thống trị" nội dung fitness nữ và thể hình cổ điển dành cho vận động viên nữ có chiều cao dưới 1,65 m, với 8 "cú đúp" huy chương vàng trong vòng 9 năm.

Vươn tầm quốc tế

Bắt đầu thử sức tại Giải Vô địch Đông Nam Á năm 2023 và được khích lệ bằng tấm huy chương vàng nội dung thể hình cổ điển nữ, Kim Dung tự tin đặt mục tiêu: mỗi năm sẽ tham dự ít nhất 2/3 giải đấu quốc tế do Liên đoàn Thể hình và fitness thế giới (WBPF) tổ chức.

Cũng từ năm 2023, Kim Dung liên tục bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của mình những tấm huy chương vàng châu lục và thế giới. Chiến thắng ở nội dung thể hình cổ điển dành cho vận động viên nữ có chiều cao dưới 1,65 m tại Giải Vô địch thế giới 2025 đang diễn ra ở Indonesia giúp cô có được "cú hat-trick vàng"- thành tích mà không phải vận động viên nào cũng đạt được.

Năm 2025 là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời Kim Dung. Tháng 4, nữ lực sĩ 30 tuổi này được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất với thành tích 2 năm liên tiếp giành danh hiệu vô địch thế giới. Tháng 8, cô giành 2 HCV tại Giải Vô địch châu Á. Tháng 10, Kim Dung nối dài thành tích ở giải vô địch toàn quốc với HCV thứ 15 và 16 trong sự nghiệp. Tháng 11, cô giành HCV thế giới năm thứ 3 liên tiếp ở nội dung thể hình cổ điển nữ. 

Chiến binh thực thụ

Dẫn dắt Kim Dung từ buổi đầu chập chững, HLV Trần Hoàng Duy Thuận đánh giá cao ý thức kỷ luật, thái độ và tác phong của học trò. "Một năm chuẩn bị cho 3 giải đấu và đều đạt kết quả vượt ngoài mong đợi, Kim Dung là một chiến binh thép, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao trong sự nghiệp" - HLV Trần Hoàng Duy Thuận chia sẻ.

KIM DUNG, nhà vô địch "thép" - Ảnh 3.


"Bông hồng thép" trên đường chạy marathon

"Bông hồng thép" trên đường chạy marathon

Chẳng ai nghĩ ở tuổi 50, chị Nguyễn Tiểu Phương vẫn trở thành người Việt Nam đầu tiên hoàn thành cự ly 42,195 km ở 6 giải marathon lớn nhất thế giới

Cú poker cho "bông hồng thép" điền kinh Nguyễn Thị Oanh

(NLĐO) - Lần đầu tiên tranh tài nội dung 10.000m tại đấu trường SEA Games, Nguyễn Thị Oanh chạm tay ngay đến tấm huy chương vàng danh giá đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó.

Minh Hằng "siêu hút" trên sân pickleball

(NLĐO)- Nhận lời làm đại sứ cho Giải Pickleball lần 1 - 2025 do báo Người Lao Động tổ chức, Minh Hằng cho biết "có chút ngại nhưng rất tự hào"

