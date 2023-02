Gặp chúng tôi vào chiều giữa tuần sau vài lần hẹn gặp không thành do lịch công tác, làm việc quá bận rộn, anh Lê Hùng Anh, Tổng Giám đốc BIN Corporation Group, vui mừng cho biết đang chuẩn bị ra mắt dòng sản phẩm tiêu dùng tại thị trường nội địa. "Đây là sản phẩm máy lọc không khí theo thiết kế độc quyền của công ty, gia công sản xuất ở nước ngoài. Với sản phẩm này, BIN Corporation Group chính thức bước chân về "sân nhà" - anh Hùng Anh nói.



Ngồi ở Việt Nam điều hành 10 công ty quốc tế

CEO trẻ cho hay với quan điểm chỉ kinh doanh sản phẩm nhỏ gọn, còn nhiều dư địa cạnh tranh và bán trực tiếp để mang lại hiệu quả nhanh và hỗ trợ khách hàng tốt hơn, BIN Corporation Group sẽ tập trung chiến lược marketing và bán hàng online qua sàn kênh thương mại điện tử, kênh bán hàng TikTok, YouTube…

Doanh nhân trẻ Lê Hùng Anh được biết đến khi anh có mặt trong chương trình Shark Tank mùa 5. Tại chương trình này, nhiều start-up lẫn khán giả bất ngờ khi biết "cá mập" Lê Hùng Anh mới 35 tuổi nhưng có đến 13 năm điều hành BIN Corporation Group - tập đoàn đa quốc gia sở hữu 10 thương hiệu với nhóm kinh doanh cốt lõi là tư vấn tài chính và dịch vụ doanh nghiệp (DN) quốc tế.

CEO Lê Hùng Anh (thứ 3 từ phải qua) họp với các quản lý của BIN Corporation Group

Sinh trưởng trong gia đình nông dân nghèo ở Quảng Nam, Hùng Anh có máu kinh doanh từ nhỏ. Anh bắt đầu khởi sự kinh doanh từ năm thứ 2 theo học Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Cũng như những start-up khác, Hùng Anh trải qua nhiều lần trưởng thành từ thất bại. "Tổng cộng, tôi thất bại 7-8 lần trước khi trụ được ở mảng công nghệ thông tin, chuyên về hệ thống website, lưu trữ dữ liệu DN vào năm 2009. BIN chính thức được thành lập vào thời điểm đó" - Hùng Anh nhớ lại.

Năm 2011, BIN phát triển thêm về quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google và các dịch vụ hỗ trợ du lịch. Khi bắt đầu ký kết, giao dịch một số dịch vụ hỗ trợ visa du lịch cho khách với các công ty nước ngoài, Hùng Anh nhận ra DN Việt Nam phải chịu nhiều khoản phí hết sức vô lý khi thanh toán thông qua dịch vụ ngân hàng. Anh xông pha thực tế tại nhiều trung tâm tài chính thế giới như Hồng Kông - Trung Quốc, Singapore, Úc, Mỹ, châu Âu... tìm hiểu thực tế và tìm giải pháp khắc phục những khó khăn ấy. One IBC - công ty con chuyên dịch vụ DN, tư vấn tài chính quốc tế - ra đời sau đó, chuyên cung cấp các dịch vụ thành lập công ty ở nước ngoài (27 quốc gia và vùng lãnh thổ); kế toán, kiểm toán; dịch vụ văn phòng; tư vấn mở tài khoản nước ngoài; đăng ký sở hữu trí tuệ; xin giấy phép kinh doanh; dịch vụ giải thể công ty; quỹ tín thác...

Ngoài One IBC, BIN Corporation Group còn sở hữu 9 thương hiệu khác, gồm: DNBC Financial Group® (Fintech, ngân hàng số); DNBC Global Markets® (tài chính và thị trường vốn); PayCEC (nền tảng thanh toán toàn cầu); MobCEC® (giải pháp phần mềm và công nghệ); BIN Media (tiếp thị kỹ thuật số); GIS (tư vấn định cư); Travelner® (dịch vụ lữ hành toàn cầu); Khải Hùng Group (nhà đầu tư, phân phối và phát triển bất động sản); papmall® (sàn thương mại điện tử quốc tế).

Ở thị trường quốc tế, các thành viên của BIN Corporation Group được biết đến như những DN uy tín thuộc tốp đầu, sở hữu nhiều chứng chỉ quan trọng trong ngành, gồm: chứng nhận cung cấp dịch vụ DN tại California - Mỹ, Hồng Kông - Trung Quốc; giấy phép cấp bởi ngân hàng trung ương Lithuania năm 2017; nhà cung cấp dịch vụ của khu vực tự do DMCC; chứng nhận kiểm toán viên công chứng (CPA) tại Hồng Kông; chứng chỉ nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Singapore do ACRA cấp; đại lý du lịch do Tổng cục Du lịch Singapore cấp năm 2020; đại lý du lịch của California - Mỹ năm 2020...

Làm "Shark" để dễ tuyển người

Cũng như hầu hết DN khác, BIN Corporation Group thiệt hại lớn trong 2 năm dịch COVID-19. Ngay sau khi dịch COVID-19 được khống chế, Hùng Anh quay lại các thị trường nước ngoài để cập nhật nhu cầu thị trường, từ đó điều chỉnh, định hướng sản phẩm, dịch vụ phù hợp với bối cảnh mới. "COVID-19 giúp tôi có thời gian củng cố nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho tập đoàn. Năm 2023, khó khăn sẽ còn tiếp diễn nên chúng tôi không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận mà xác định là năm bản lề để tái cấu trúc, củng cố văn hóa DN, đưa hoạt động của tập đoàn đi vào chuẩn mực. Trong đó, tập trung vào chiến lược nâng cấp, đào tạo, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả mô hình. Trước dịch, chúng tôi cứ lao vào marketing bán hàng, tăng tốc phát triển doanh thu mà chưa chú ý hoàn thiện bộ máy" - CEO Hùng Anh bộc bạch.

Anh Hùng Anh tự nhận tài sản quý giá nhất của tập đoàn chính là con người. Vì vậy, tập đoàn luôn nỗ lực kiện toàn, mở rộng hệ thống nhân sự và triển khai các chương trình cải thiện chất lượng nhân viên. "BIN Corporation Group phát triển trên nền tảng dịch vụ công nghệ nên tài sản lớn nhất là chất xám, các sản phẩm trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, chuyên viên. Vì vậy, chúng tôi cần phải xây dựng hệ thống tuyển dụng và đào tạo bài bản cũng như lượng lớn nhân sự giỏi" - Hùng Anh bày tỏ.

BIN Corporation Group hiện có hơn 500 nhân viên; trong đó hơn 250 chuyên gia, chuyên viên, người Việt Nam chiếm hơn 2/3. Riêng 5 văn phòng tại Mỹ, Úc, châu Âu, Hồng Kông, Singapore thì phải thuê lao động bản xứ. Với tầm nhìn trở thành tập đoàn quốc tế đa ngành hàng đầu châu Á vào năm 2030 và tốp đầu thế giới vào năm 2050, BIN Corporation Group cần ít nhất 2.000 nhân sự giỏi trong 5 năm tới. Nhưng tình trạng vừa thừa vừa thiếu nguồn nhân lực, "khát" người tài đang là bài toán khó cho DN. "Tập đoàn làm ăn ở thị trường quốc tế nên người lao động không biết công ty làm gì, như thế nào… khiến công tác tuyển dụng khá vất vả. Cũng vì để mọi người biết đến mình và công ty nhiều hơn, qua đó dễ tìm kiếm nhân sự giỏi hơn, tôi đã nhận lời ngồi ghế nóng Shark Tank mùa 5 vừa qua" - CEO Hùng Anh bày tỏ.