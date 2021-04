Tối 22-4, tại TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức "Ngày hội sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành năm 2021" với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành cùng lãnh đạo một số tỉnh, thành khu vực ĐBCSL và các doanh nghiệp của 24 tỉnh, thành trong cả nước.



Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc (bìa phải) tham quan những sản phẩm tiêu biểu

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng chương trình OCOP có vai trò quan trọng, là hạt nhân để đẩy mạnh các sản phẩm có chất lượng cao, khối lượng lớn, có giá trị gia tăng cao. Từ đó, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, giúp đời sống người dân ở nông thôn được cải thiện. Đây cũng là thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Đây là dịp để các đơn vị giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường và kết nối giao thương. Ngoài ra, trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động nổi bật nhằm tạo sân chơi cho các doanh nghiệp và du khách như khai trương khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của 4 tỉnh, thành ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp). Qua đây, An Giang sẽ giới thiệu và trình diễn những món ăn ngon, sản phẩm địa phương có tính tiêu biểu của 11 huyện thị xã thành phố và hình ảnh du lịch An Giang"- ông Thư nhấn mạnh.



Một số hình ảnh các gian hàng của 24 tỉnh, thành có sản phẩm OCOP trưng bày tại ngày hội:



Tỏi Lý Sơn cũng có mặt tại ngày hội

Các sản phẩm từ Bình Thuận được trưng bày

Rượu nho và một số sản phẩm khác từ nho

Các sản phẩm từ dừa sáp Trà Vinh

Sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long

Tôm khô và các loại cá khô của Trà Vinh

Các sản phẩm từ thảo mộc