Công ty chứng khoán VNDIRECT vừa có báo cáo lần đầu đối với cổ phiếu QNS của Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi với triển vọng tích cực. Giá mục tiêu của QNS là 65.100 đồng. Giá hiện tại của QNS là 46.300 đồng/cổ phiếu.

Động lực tăng trưởng doanh thu đến từ nhu cầu tiêu thụ sữa đậu nành tăng. Hiện nay, khoảng 65% sữa đậu nành trên thị trường là sản phẩm không có thương hiệu. QNS với vị thế dẫn đầu thị trường sữa đậu nành có thương hiệu sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị phần từ những nhà bán lẻ truyền thống. Do đó, trong giai đoạn 2023- 2028, dự phóng doanh thu mảng sữa đậu nành của QNS ghi nhận mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,5%.

VNDIRECT kỳ vọng biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành cải thiện trong 2 năm tới nhờ trong tháng 7-2023, QNS đã chốt hợp đồng cho 70% lượng đậu nành cho năm 2024 với giá thấp hơn 8% so với cùng kỳ…

Giá đường trong nước dự kiến sẽ tiếp tục dao động ở mức cao trong 2024 nhờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ (thuế chống bán phá giá) đối với đường nhập khẩu và giá đường thế giới neo cao trong năm sau. Nhờ đó QNS có thể tận dụng xu hướng tăng giá đường và tăng biên lợi nhuận gộp.

Các mảng kinh doanh khác (điện sinh khối, bánh kẹo, nước giải khát) tận dụng sản phẩm đầu ra từ mảng đường (bã mía, đường) để sản xuất, giúp công ty hoàn thiện mô hình kinh doanh theo chiều dọc, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và đạt lợi thế kinh tế nhờ quy mô.

Công ty chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu KDH với giá mục tiêu 38.300 đồng. Giá hiện tại của KDH là 32.300 đồng/cổ phiếu.

BSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần của KDH đạt 2.799 tỉ đồng giảm 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.036 tỉ đồng giảm 2% so với cùng kỳ. Dù vậy, triển vọng năm 2024 của KDH được đánh giá khả quan, tăng mạnh cả về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế nhờ việc bàn giao dự án The Privia và các sản phẩm thấp tầng tại Emeria Đoàn Nguyên và dự án Clarita…

Tổng giá trị mở bán mới dự án của KDH được kỳ vọng sẽ bùng nổ giai đoạn 2024-2026, cao gấp 3,8 lần so với giai đoạn 2020-2023. Khả năng triển khai hai đại dự án khu dân cư Tân Tạo và khu đô thị Phong Phú 2 rõ ràng hơn nhờ sự chủ động về nguồn vốn và chiến lược hợp tác tại cấp độ dự án với đối tác nước ngoài. Trong khi đó, năng lực tài chính của doanh nghiệp này đang cải thiện đáng kể với tổng nợ vay chỉ còn hơn 4.900 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

(Những phân tích và khuyến nghị của các công ty chứng khoán chỉ mang tính chất tham khảo).