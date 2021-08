Một số tài xế của các hãng xe công nghệ đang hoạt động tại 14 quận, huyện vùng xanh cho biết 7 giờ sáng 30-8, họ đã được xét nghiệm nhanh miễn phí theo thông báo của thành phố. Tuy nhiên, do chưa được cấp giấy tờ chứng minh kết quả xét nghiệm nên chưa được hoạt động. Do vậy, hoạt động giao hàng tại một số vùng xanh cũng bị gián đoạn trong ngày 30-8.



Về phía Grab, hãng này cho biết trong ngày 30-8, Grab đã tổng hợp danh sách đối tác tài xế đủ điều kiện, phân bổ và gửi về các cơ quan chức năng liên quan để triển khai việc xét nghiệm nhanh hằng ngày hoặc 2 ngày/lần. Bắt đầu từ 31-8, Grab khôi phục lại dịch vụ GrabMart và GrabExpress tại TP Thủ Đức và 7 quận, huyện trong "vùng đỏ", cũng như tiếp tục duy trì dịch vụ tại 14 quận, huyện thuộc "vùng xanh" nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, giao nhận hàng hóa thiết yếu của người dân trong thời điểm áp dụng nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Đại diện ứng dụng gọi xe Be cũng thông báo ứng dụng sẽ hoạt động trở lại trên toàn bộ quận, huyện và TP Thủ Đức từ 31-8, gồm 8 "vùng đỏ" và 14 "vùng xanh". "Be vẫn thường xuyên làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ tài xế bảo đảm tuân thủ các quy định dành cho shipper công nghệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tài xế Be hoạt động hiệu quả" - Be khẳng định.

Theo ShopeeFood, nền tảng này cũng đang làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng cũng như phối hợp sát sao với các tài xế để có phương án hoạt động, vừa đáp ứng được tốt nhất yêu cầu của người dân TP HCM vừa bảo đảm tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Hiện đã có gần 6.000 tài xế của ShopeeFood được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong quá trình giao hàng, tài xế được trang bị đầy đủ bộ nhận diện thương hiệu cũng như giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin và thực hiện đúng quy định 5K. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đưa ra các phương án hỗ trợ cần thiết cho chính quyền và các tài xế để giảm thiểu gián đoạn vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm cho cộng đồng" - đại diện ứng dụng này thông tin.

Chiều 30-8, Sở Công Thương TP HCM cho biết đang theo dõi tiến độ triển khai cho shipper vận chuyển hàng hóa tại các "vùng đỏ", "vùng cam" theo hướng dẫn của UBND TP chứ chưa có kế hoạch sử dụng đội ngũ này "đi chợ hộ" người dân. "Việc quản lý hoạt động của shipper có khó khăn. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã phản hồi là có một số khó khăn vướng mắc, chúng tôi đang cùng các đơn vị tính toán để hỗ trợ đội ngũ tài xế. Khoảng 2-3 ngày tới, khi shipper hoạt động tại các "vùng đỏ", "vùng cam" tương đối ổn định, chúng tôi mới có thể chủ động xây dựng kế hoạch khai thác đội ngũ này hiệu quả, hợp lý hơn, còn hiện nay các shipper này chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa là chính" - đại diện Sở Công Thương cho biết.