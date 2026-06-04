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Sức khỏe

Kịp giữ lại mạng sống cho tài xế bất ngờ tím tái, ngưng thở

Trần Thường

(NLĐO) – Một người làm nghề lái xe ở TP Đà Nẵng may mắn được cứu sống sau cơn đột quỵ nhờ sự phối hợp kịp thời của y tế cơ sở và bệnh viện.

Ngày 4-6, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), cho biết vừa kịp thời cứu chữa cho một bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở trong tình huống đặc biệt khẩn cấp.

Trước đó, ngày 26-5, bệnh nhân N.M.H (SN 1982; trú TP Đà Nẵng) làm nghề lái xe - nhập viện tại một cơ sở y tế gần nhà khi có triệu chứng tức ngực, khó thở. Trong quá trình điều trị, do có việc cần giải quyết bên ngoài, bệnh nhân được người nhà đưa ra khỏi bệnh viện.

Bệnh viện Vĩnh Đức cứu sống tài xế bị ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1.

Bệnh nhân N.T.H được điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Đức sau cơn "thập tử nhất sinh"

Khi di chuyển đến khu vực Phong Thử (gần Trạm Y tế Điện Thọ, xã Điện Bàn Tây), anh H. bất ngờ rơi vào tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở ngay trên xe nên được người nhà đưa vào Trạm Y tế Điện Thọ. Tại đây, nhân viên y tế của trạm tiến hành các biện pháp sơ cấp cứu và kích hoạt liên lạc với Trung tâm cấp cứu tim mạch – đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Xe cấp cứu chuyên dụng nhanh chóng được điều động đến hiện trường. Trong suốt quá trình vận chuyển, điều dưỡng cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cùng người nhà đã thay phiên bóp bóng, ép tim liên tục để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong từng phút quý giá.

Bệnh viện Vĩnh Đức cứu sống tài xế bị ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 2.

Bệnh nhân được kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch khẩn cấp

Ngay khi đến bệnh viện, bệnh nhân được kích hoạt quy trình cấp cứu tim mạch khẩn cấp, nhanh chóng chuyển lên phòng can thiệp mạch. Tại đây, các bác sĩ tiến hành can thiệp rút huyết khối, đặt lưới lọc huyết khối và kết quả tái thông mạch vành, khôi phục dòng chảy hoàn toàn.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Theo các bác sĩ, trường hợp bệnh nhân H. nêu trên một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của mạng lưới cấp cứu tim mạch – đột quỵ liên thông, trong đó sự sống của người bệnh được quyết định bởi ba mắt xích then chốt.

Thứ nhất, tuyến y tế địa phương là nơi tiếp cận người bệnh sớm nhất, thực hiện nhận diện tình trạng nguy kịch và kích hoạt hỗ trợ chuyên sâu. Thứ hai, Trung tâm cấp cứu tim mạch – đột quỵ đảm nhiệm điều phối cấp cứu, vận chuyển và triển khai xử trí chuyên sâu ngay khi bệnh nhân về đến bệnh viện.

Thứ ba, quan trọng không kém đó là người hỗ trợ tại chỗ. Người nhà, người dân hoặc bất kỳ ai có mặt trong thời điểm đó nếu biết hỗ trợ sơ cứu đúng cách đều có thể góp phần kéo dài "thời gian vàng" cho người bệnh.

"Trong cấp cứu ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, mỗi phút chậm trễ có thể làm giảm đáng kể cơ hội sống sót. Chính vì vậy, việc xây dựng đường dây hỗ trợ cấp cứu tim mạch – đột quỵ giữa các cơ sở y tế địa phương với Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức không chỉ là giải pháp chuyên môn, mà còn là mạng lưới bảo vệ sự sống cho cộng đồng nhanh chóng, kịp thời, chính xác" – bác sĩ chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chia sẻ.

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