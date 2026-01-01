Thưởng Tết - thông điệp đồng hành

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều thách thức, việc nhiều doanh nghiệp (DN) chủ động công bố thưởng Tết sớm đã mang đến gam màu sáng cho bức tranh lao động cuối năm. Không chỉ giúp người lao động (NLĐ) an tâm chuẩn bị Tết Nguyên đán, động thái này còn gửi đi thông điệp rõ ràng về sự trân trọng, niềm tin và mong muốn đồng hành lâu dài giữa DN và NLĐ.

Công nhân nhẹ nỗi lo

Những ngày giáp Tết, tại các khu nhà trọ công nhân (CN) ở TP HCM, câu chuyện thưởng Tết luôn là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Song khác với sự thấp thỏm, chờ đợi của nhiều năm trước, năm nay, không khí phấn khởi hiện rõ trên gương mặt nhiều NLĐ khi DN công bố thưởng từ sớm và minh bạch.

Công ty CP Sài Gòn Food đi khảo sát đời sống của công nhân tại các khu lưu trú để có những chính sách hỗ trợ thiết thực

Tại phường Thuận An (TP HCM), chị Nguyễn Thị Hồng, CN may mặc với gần 10 năm gắn bó, cho biết DN thông báo thưởng ngay từ đầu tháng 12. Chị được thưởng gần 1,5 tháng lương. Biết sớm nên chị chủ động mua vé xe về quê, chuẩn bị quà Tết cho cha mẹ, không còn cảnh chạy vạy vay mượn như những năm khó khăn. "Điều quý nhất không chỉ là số tiền thưởng mà là cảm giác được ghi nhận. Một năm tăng ca liên tục, đơn hàng lúc dồn dập, lúc chững lại. Khi DN thông báo thưởng sớm, tôi thấy công sức của mình không bị bỏ quên" - chị Hồng bày tỏ.

Không khí tương tự cũng lan tỏa tại một khu trọ CN ở phường Tân Tạo (TP HCM). Anh Trần Văn Thuấn, CN ngành cơ khí, cho biết sau nhiều năm DN không có thưởng Tết, năm nay ban lãnh đạo đã công bố mức thưởng tuy không cao nhưng rõ ràng, công bằng. "Công ty thưởng 1 tháng lương cho CN làm việc từ 1 năm trở lên; người làm trên 5 năm được 1,5 tháng lương, kèm hỗ trợ tiền tàu xe và quà Tết. Quan trọng là thông báo sớm, không để anh, chị, em chờ đợi trong lo lắng" - anh Thuấn nói. Bởi khi biết chắc có thưởng, NLĐ yên tâm làm việc đến những ngày cuối năm, không còn tâm lý dao động hay tìm cách "nhảy việc" cận Tết.

Tại xã Củ Chi (TP HCM), nơi tập trung nhiều DN sản xuất, chị Lê Thị Huỳnh Mai, CN chế biến thực phẩm - không giấu được niềm vui khi hai vợ chồng đều nhận thông báo thưởng Tết. "Vợ chồng tôi đều là CN, thu nhập chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt. Năm nay, công ty tôi thưởng gần 2 tháng lương, chồng tôi được 1,5 tháng. Vậy là cuối cùng cũng có một cái Tết đàng hoàng, không còn nặng nề nỗi lo chi tiêu" - chị Mai bộc bạch.

Với NLĐ, thưởng Tết sớm không chỉ giúp họ chuẩn bị về vật chất mà còn ổn định tinh thần. Sự an tâm ấy lan tỏa từ nhà máy đến từng khu trọ, từng gia đình CN, góp phần tạo nên không khí Tết ấm áp, trọn vẹn hơn.

Bền vững tương lai

Với DN, quyết định thưởng Tết trong bối cảnh năm 2025 được dự báo còn nhiều khó khăn không hề dễ dàng. Đứt gãy đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao, sức mua phục hồi chậm... là những áp lực hiện hữu. Nhưng nhiều chủ DN cho rằng càng khó khăn càng không thể để NLĐ chịu thiệt.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hợp, giám đốc một DN sản xuất đồ gỗ tại xã Hóc Môn (TP HCM), thẳng thắn: "Năm nay DN không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, lợi nhuận giảm. Nhưng nếu cắt thưởng Tết hoặc thưởng quá thấp thì NLĐ sẽ rất buồn. Họ đã đồng hành với DN suốt năm vất vả, mình không thể quay lưng". Theo ông Hợp, thưởng Tết không đơn thuần là một khoản chi phí mà là sự đầu tư cho ổn định lâu dài. Giữ được CN là giữ được sản xuất. Một cái Tết đủ đầy sẽ giúp họ quay lại làm việc với tinh thần tốt hơn.

Tương tự, bà Trần Thị Phương Linh, chủ một DN may mặc tại phường Đông Hưng Thuận (TP HCM), cho biết đã phải tính toán rất kỹ để có mức thưởng "vừa sức nhưng có ý nghĩa". "Năm nay ngành may mặc khó khăn hơn nên không thể thưởng cao như những năm thuận lợi, nhưng DN vẫn cố gắng duy trì mức tối thiểu 1 tháng lương, cộng thêm quà Tết và hỗ trợ chi phí đi lại cho CN về quê. Đó là cách DN nói lời cảm ơn với NLĐ đã gắn bó" - bà Linh chia sẻ.

Nhiều chủ DN thừa nhận, khi hoàn tất việc công bố thưởng Tết, họ cũng cảm thấy nhẹ lòng. "Thông báo xong, thấy CN vui vẻ, yên tâm làm việc đến ngày nghỉ Tết, bản thân DN cũng thấy ấm áp hơn. Đó là động lực để bước sang năm mới với tinh thần tích cực" - ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc một DN bao bì ở xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM), bày tỏ.

Thực tế cho thấy, thưởng Tết sớm và minh bạch không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là thước đo quan trọng của văn hóa DN. Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, cho rằng thưởng Tết là "sợi dây nghĩa tình" gắn kết DN và NLĐ; là thông điệp về niềm tin và sự đồng hành hai chiều.

"Khi niềm vui được lan tỏa từ nhà xưởng đến từng mái nhà CN, khi NLĐ bước vào kỳ nghỉ Tết với tâm thế nhẹ nhõm, an tâm, thì giá trị cốt lõi của thưởng Tết - tinh thần sẻ chia - đã được giữ lại trọn vẹn. Đây cũng là nền tảng để DN và NLĐ cùng khởi đầu năm mới với nhiều hy vọng hơn" - bà Ái nhấn mạnh.

"Khi DN chủ động sẻ chia, NLĐ thêm niềm tin và động lực gắn bó. Nhờ đó, DN giữ được lực lượng lao động ổn định - yếu tố then chốt cho phục hồi và phát triển trong năm mới.

Phấn khởi vì sắp có lương mới Quyết định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2026, đang mang lại niềm phấn khởi rõ rệt cho đông đảo NLĐ. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, mức lương mới được xem là "phao cứu sinh" giúp NLĐ giảm bớt áp lực chi tiêu, ổn định cuộc sống. Chị Đỗ Phương Anh, CN chế biến thực phẩm tại KCN Tân Bình (TP HCM), cho biết thu nhập tăng thêm giúp gia đình chị chủ động hơn trong các khoản thuê trọ, điện nước, học hành của các con. Còn với anh Hồ Thanh Tùng, nhân viên lái xe tại phường Phú Nhuận (TP HCM), việc nâng lương tối thiểu không chỉ cải thiện thu nhập mà còn thể hiện sự quan tâm, giúp NLĐ thêm niềm tin để gắn bó lâu dài với DN.



