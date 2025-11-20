HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

KOCHAM đóng góp hơn 2,2 tỉ đồng cho hoạt động an sinh tại TPHCM và các tỉnh lân cận

Huỳnh Như

(NLĐO) - Tại chương trình, KOCHAM đã trao hơn 2,2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tối 20-11 tại TPHCM, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) tổ chức "Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 21". Đây là sự kiện thường niên nhằm vận động cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở – ban – ngành của thành phố và đại diện chính quyền các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh.

img

Lãnh đạo KOCHAM trao kinh phí đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Năm nay, KOCHAM đã vận động được 31,4 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật từ nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Đáng chú ý, ngay tại chương trình, KOCHAM đã trao hơn 2,2 tỉ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh; Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam và hỗ trợ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Phần kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ cho các hoạt động an sinh khác như hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh – sinh viên vượt khó, xây nhà tình thương, chăm lo Tết cho hộ nghèo và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

img

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch KOCHAM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình và khẳng định thành phố luôn trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc, trong các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP HCM. 

"Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần "kiến tạo, phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lâu dài và cùng thành phố phát triển thịnh vượng" - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

img
img
img

Tại chương trình, KOCHAM cũng đã trao hỗ trợ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh; Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Thành lập năm 2003, KOCHAM hiện là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, với gần 1.000 doanh nghiệp thành viên đại diện cho hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại miền Trung và miền Nam Việt Nam. 

Không chỉ thúc đẩy thương mại – đầu tư, KOCHAM còn xem trách nhiệm xã hội (CSR) là trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. "Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 21" tiếp tục khẳng định cam kết đó, thể hiện sự gắn bó sâu sắc của doanh nghiệp Hàn Quốc với cộng đồng, hướng đến một xã hội nhân văn và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tin liên quan

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

Hơn 90 tỉ đồng ủng hộ Gia Lai khắc phục hậu quả bão số 13

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã hỗ trợ 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả cơn bão số 13

Trao 250 triệu đồng bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai

(NLĐO)- Báo Người Lao Động trao 250 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ để hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị sập nhà do sạt lở đất ở tỉnh Lạng Sơn.

TPHCM: Thêm 4 tỉ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ

(NLĐO) - Tính đến hết ngày 11-11-2025, TPHCM đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ gần 225 tỉ đồng và hơn 7 tỉ đồng hàng hóa

