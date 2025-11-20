KOCHAM đóng góp hơn 2,2 tỉ đồng cho hoạt động an sinh tại TPHCM và các tỉnh lân cận

Tối 20-11 tại TPHCM, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM) tổ chức "Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 21". Đây là sự kiện thường niên nhằm vận động cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở – ban – ngành của thành phố và đại diện chính quyền các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh.

Lãnh đạo KOCHAM trao kinh phí đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Năm nay, KOCHAM đã vận động được 31,4 tỉ đồng tiền mặt và hiện vật từ nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Đáng chú ý, ngay tại chương trình, KOCHAM đã trao hơn 2,2 tỉ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh; Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam và hỗ trợ bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phần kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được phân bổ cho các hoạt động an sinh khác như hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, trao học bổng cho học sinh – sinh viên vượt khó, xây nhà tình thương, chăm lo Tết cho hộ nghèo và hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Kim Nyoun Ho - Chủ tịch KOCHAM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình và khẳng định thành phố luôn trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc, trong các hoạt động chăm lo an sinh xã hội và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP HCM.

"Thành phố sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo tinh thần "kiến tạo, phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, lâu dài và cùng thành phố phát triển thịnh vượng" - ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Tại chương trình, KOCHAM cũng đã trao hỗ trợ đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh; Hội Người cao tuổi Hàn Quốc tại Việt Nam và bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Thành lập năm 2003, KOCHAM hiện là cầu nối quan trọng trong hợp tác kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, với gần 1.000 doanh nghiệp thành viên đại diện cho hơn 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại miền Trung và miền Nam Việt Nam.

Không chỉ thúc đẩy thương mại – đầu tư, KOCHAM còn xem trách nhiệm xã hội (CSR) là trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững. "Đêm từ thiện KOCHAM lần thứ 21" tiếp tục khẳng định cam kết đó, thể hiện sự gắn bó sâu sắc của doanh nghiệp Hàn Quốc với cộng đồng, hướng đến một xã hội nhân văn và phát triển bền vững tại Việt Nam.