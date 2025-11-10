Kỳ tích 3 người được cứu sống ở Lý Sơn: Thuyền trưởng kể về giây phút cứu sống nghẹt thở

Sáng 10-11, dù khá bận rộn với công việc phụ trách tàu vận tải hành khách chạy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, ông Lê Thanh Hùng (47 tuổi, thuyền phó tàu An Vĩnh Express – người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được ông Lê Văn Sanh) đã trao đổi với phóng viên về chuyến cứu nạn "kỳ tích".

Ông Hùng cho biết bản thân ông đã tham gia nhiều cuộc tìm kiếm, cứu nạn nhưng chưa bao giờ có nhiều cảm xúc nghẹn ngào như việc tìm được ông Lê Văn Sanh.

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express – người đã trực tiếp chỉ huy tàu tìm kiếm, cứu được ông Lê Văn Sanh

Theo ông Hùng, sáng sớm ngay sau khi bão tan, anh xung phong tham gia tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn và được giao nhiệm vụ phụ trách tàu An Vĩnh Express. Toàn bộ mọi người tham gia tìm kiếm hầu như không kịp mang theo gì, ngoài bộ quần áo trên người. Trên tàu cũng chỉ có thùng mì gói, không có lương thực. Chỉ có con tàu được bơm hơn 5.000 lít dầu.

"Nguyên ngày và đêm đầu tiên, tàu quần nát vùng biển có dòng hải lưu chảy mạnh, quanh Lý Sơn khoảng 30 lý. Nhiều anh em trên tàu hầu như không ăn uống gì. Lúc đói, chỉ nhai mì sống, uống miếng nước rồi ra tìm tiếp" - ông Hùng kể.

Thời điểm tàu An Vĩnh Express phát hiện ông Lê Văn Sanh

Đến gần 9 giờ ngày 8-11, lúc hy vọng vơi dần, anh em trên tàu cũng mệt mỏi thì nhận được tin vui báo về, tàu hàng Hải Nam 39 đã cứu được ông Phan Duy Quang (47 tuổi). Ngay lập tức, tàu An Vĩnh Express chạy đến vị trí tàu hàng. Đến hơn 12 giờ ngày 8-11, tàu tiếp nhận ông Quang từ tàu hàng Hải Nam 39.

"Lúc chúng tôi tiếp nhận Quang, Quang nói: "Nhất định thằng Sanh còn sống. Vì nó khỏe lắm, không thể chết được. Còn Cường thì buông tay từ hôm qua rồi...". Từ thông tin Quang, anh em trên tàu đặt quyết tâm phải tìm cho ra Sanh. Ngay lập tức tàu mở hết tốc lực chạy xuôi theo dòng hải lưu, tìm kiếm xung quanh" - ông Hùng kể.

Thời điểm tàu An Vĩnh Express phát hiện ông Lê Văn Sanh

Đến gần 16 giờ ngày 8-11, tàu An Vĩnh Express vẫn không tìm được Lê Văn Sanh. Lúc đó mọi người trên tàu gần như hết hy vọng, vì căn cứ vào vị trí tàu hàng phát hiện ông Quang và tốc độ dòng chảy hải lưu, nếu không phát hiện được Sanh thì khả năng Sanh đã chết. Hơn nữa, màn đêm sắp buông xuống, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Khả năng sống sót của Sanh sẽ gần như bằng không nếu đêm xuống... Lúc đó, nhiều thuyền viên trên tàu đề nghị đổi hướng khác tìm kiếm. Nhưng với kinh nghiệm, trực giác mách bảo, ông Hùng nhất định không đổi hướng và đề nghị mọi người nỗ lực tiếp tục tìm kiếm.

"Trực giác mách bảo tôi phải đi theo đúng luồng nước đó, hướng đó, vị trí đó... vì không thể khác được. May mắn anh em trên tàu nhìn thấy Sanh, khi chỉ cách tàu chưa đến 30 m... Lúc nhìn thấy đầu Sanh nhấp nhô trên sóng biển, mọi người tưởng quả dừa khô nên không biết, đến khi thấy Sanh ngoái đầu lại, mọi người mới vỡ òa" - ông Hùng kể.

Cũng theo ông Hùng, thời điểm vừa tiếp cận, đưa Sanh lên tàu, Sanh nửa tỉnh, nửa mê. "Sanh nói, đi Cù Lao Chàm, về mấy ngày rồi, đang đi tắm biển mà tàu An Vĩnh đi chở khách, chứ đưa tôi lên đây làm gì" - ông Hùng kể.

Lê Văn Sanh lúc vừa được đưa lên tàu

Theo nhiều người đi biển có kinh nghiệm, vì bị ngâm trong nước quá lâu nên ý thức của anh Sanh bị mê sảng. Lúc đó hành động bơi trong nước như một bản năng, không còn nhận ra mọi thứ xung quanh.

"Có lẽ chính vì vậy mà Sanh mới có thể sống sót sau 2 ngày trên biển giữa đói khát, sóng gió" - một người dân Lý Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn - cho biết người dân toàn đảo Lý Sơn ai cũng vui, hạnh phúc khi biết cả 3 đều còn sống trở về với gia đình. "Nếu hôm đó không phải ông Lê Thanh Hùng phụ trách tàu đi cứu nạn, anh Lê Văn Sanh có lẽ sẽ không được cứu. Kỳ tích cũng không thể xảy ra" - ông Huy nói.

Ba người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển được điều trị tại bệnh viện

Trong sáng 10-11, UBND đặc khu Lý Sơn đã tặng bằng khen cho Lê Thanh Hùng cùng 2 ông Phan Duy Quang và Lê Văn Sanh vì đã có hành động dũng cảm, cứu người giữa lúc sóng to, gió lớn.