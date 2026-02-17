Kỳ tích "hồi sinh" dung nhan cho những bệnh nhân nghèo

15 năm qua, Bệnh viện JW Hàn Quốc (TPHCM) đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho hơn 1.000 ca bệnh, từ những trường hợp biến dạng gương mặt phức tạp đến các bệnh lý u bướu nguy hiểm. Đáng chú ý, trong năm 2025, gần 100 bệnh nhân nghèo đã được điều trị miễn phí, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Phép mầu đến với cụ bà 100 tuổi

Mỗi ca mổ miễn phí tại Bệnh viện JW Hàn Quốc không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là sự huy động tối đa trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ. Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, mang nhiều bệnh nền hoặc có khối u quá phức tạp.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo

Điển hình là trường hợp bà Lê Thị M. (55 tuổi, quê Vĩnh Long). Suốt 50 năm, bà sống trong mặc cảm với khối u dị dạng mạch máu bẩm sinh lan rộng từ thái dương xuống gò má, hầu họng và mắt phải.

Khối u không chỉ làm biến dạng gương mặt nghiêm trọng mà còn đe dọa tính mạng do nguy cơ chảy máu sát nền sọ.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung và ê-kip thăm hỏi bà Lê Thị M. sau ca phẫu thuật

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện JW Hàn Quốc và Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã phối hợp để đánh giá và tiến hành phẫu thuật.

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, huy động các chuyên gia về tạo hình, mạch máu và gây mê hồi sức. Với kỹ thuật chuyển vạt cơ và căng da mặt cổ, ê-kíp đã loại bỏ thành công khối u, cải thiện 80% diện mạo cho bà M.

Cụ bà Lê Thị Kh. (hơn 100 tuổi), suốt 30 năm phải sống chung với khối u mạch máu khổng lồ vùng cổ gây chèn ép đường thở, khiến việc ăn ngủ trở thành cực hình.

Hình ảnh cụ bà Lê Thị Kh. (100 tuổi) trước và sau khi được phẫu thuật

Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", việc lên bàn mổ là một thử thách không chỉ đối với bệnh nhân mà còn với ê-kíp bác sĩ. Tuy nhiên, với mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho cụ bà, bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc đã quyết định can thiệp. Sau phẫu thuật, cụ Kh. đã có thể hít thở dễ dàng, một phép mầu ở tuổi 100.

Hồi sinh nụ cười cho các bệnh nhân nghèo

Với trường hợp sư bà người Khmer (80 tuổi) nhập viện do khối u ung thư da ác tính (melanoma) chèn ép mũi gây khó thở, bằng kỹ thuật chuyển vạt Double V-Y tinh vi, các bác sĩ đã xử lý triệt để khối u, giúp sư bà ổn định hô hấp và cải thiện sắc mặt rõ rệt.

Sư bà người Khmer xúc động sau ca phẫu thuật khối u thành công

Hay câu chuyện cảm động về cụ Th. (93 tuổi) mang khối u máu hoại tử trên má phải lan sát ổ mắt. Khó khăn chồng chất khi cụ mắc suy tim và hở van tim nghiêm trọng, khiến nguy cơ gây mê tăng cao. Suốt 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp vừa phải loại bỏ khối u, vừa phải duy trì nhịp tim ổn định cho cụ.

Hình ảnh cụ Th. (93 tuổi) trước và sau khi phẫu thuật

Mười ngày sau mổ, nụ cười đã trở lại trên gương mặt cụ Th. khi những cơn đau hành hạ suốt một năm ròng đã biến mất.

Cũng trong danh sách những gương mặt được tái sinh, cụ I. (90 tuổi) với khối u chân mày lở loét đã được phẫu thuật miễn phí. Sau ca phẫu thuật thành công, cụ không khỏi xúc động, cảm ơn ê-kíp bác sĩ.

Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, chuyển sang mô hình đa khoa, Bệnh viện JW Hàn Quốc tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn khi ưu tiên cứu chữa các ca u bướu phức tạp cho người nghèo. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn tạo hình, bệnh viện này còn khẳng định năng lực gây mê – hồi sức vững vàng khi thực hiện thành công nhiều ca đại phẫu cho các cụ già từ 80 đến 100 tuổi. Sang năm 2026, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã chính thức chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa với 11 chuyên khoa trọng điểm. Việc này đánh dấu một bước tiến mới về quy mô, nhưng giá trị cốt lõi về lòng nhân ái vẫn được giữ vững. Những ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo sẽ tiếp tục được duy trì như một phần của y đức nghề nghiệp.



