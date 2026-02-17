HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Kỳ tích "hồi sinh" dung nhan cho những bệnh nhân nghèo

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Với hành trình "hồi sinh" những gương mặt biến dạng vì u bướu, các bác sĩ đã trả lại diện mạo và nụ cười cho những bệnh nhân nghèo.

15 năm qua, Bệnh viện JW Hàn Quốc (TPHCM) đã thực hiện phẫu thuật miễn phí cho hơn 1.000 ca bệnh, từ những trường hợp biến dạng gương mặt phức tạp đến các bệnh lý u bướu nguy hiểm. Đáng chú ý, trong năm 2025, gần 100 bệnh nhân nghèo đã được điều trị miễn phí, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Phép mầu đến với cụ bà 100 tuổi

Mỗi ca mổ miễn phí tại Bệnh viện JW Hàn Quốc không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là sự huy động tối đa trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ. Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, mang nhiều bệnh nền hoặc có khối u quá phức tạp.

Kỳ tích mang lại nụ cười cho những bệnh nhân nghèo - Ảnh 1.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc, cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo

Điển hình là trường hợp bà Lê Thị M. (55 tuổi, quê Vĩnh Long). Suốt 50 năm, bà sống trong mặc cảm với khối u dị dạng mạch máu bẩm sinh lan rộng từ thái dương xuống gò má, hầu họng và mắt phải. 

Khối u không chỉ làm biến dạng gương mặt nghiêm trọng mà còn đe dọa tính mạng do nguy cơ chảy máu sát nền sọ.

Kỳ tích mang lại nụ cười cho những bệnh nhân nghèo - Ảnh 2.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung và ê-kip thăm hỏi bà Lê Thị M. sau ca phẫu thuật

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện JW Hàn Quốc và Bệnh viện S.I.S Cần Thơ đã phối hợp để đánh giá và tiến hành phẫu thuật. 

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, huy động các chuyên gia về tạo hình, mạch máu và gây mê hồi sức. Với kỹ thuật chuyển vạt cơ và căng da mặt cổ, ê-kíp đã loại bỏ thành công khối u, cải thiện 80% diện mạo cho bà M.

Cụ bà Lê Thị Kh. (hơn 100 tuổi), suốt 30 năm phải sống chung với khối u mạch máu khổng lồ vùng cổ gây chèn ép đường thở, khiến việc ăn ngủ trở thành cực hình.

Kỳ tích mang lại nụ cười cho những bệnh nhân nghèo - Ảnh 3.

Hình ảnh cụ bà Lê Thị Kh. (100 tuổi) trước và sau khi được phẫu thuật

Ở cái tuổi "xưa nay hiếm", việc lên bàn mổ là một thử thách không chỉ đối với bệnh nhân mà còn với ê-kíp bác sĩ. Tuy nhiên, với mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho cụ bà, bác sĩ Bệnh viện JW Hàn Quốc đã quyết định can thiệp. Sau phẫu thuật, cụ Kh. đã có thể hít thở dễ dàng, một phép mầu ở tuổi 100.

Hồi sinh nụ cười cho các bệnh nhân nghèo

Với trường hợp sư bà người Khmer (80 tuổi) nhập viện do khối u ung thư da ác tính (melanoma) chèn ép mũi gây khó thở, bằng kỹ thuật chuyển vạt Double V-Y tinh vi, các bác sĩ đã xử lý triệt để khối u, giúp sư bà ổn định hô hấp và cải thiện sắc mặt rõ rệt.

Kỳ tích mang lại nụ cười cho những bệnh nhân nghèo - Ảnh 4.

Sư bà người Khmer xúc động sau ca phẫu thuật khối u thành công

Hay câu chuyện cảm động về cụ Th. (93 tuổi) mang khối u máu hoại tử trên má phải lan sát ổ mắt. Khó khăn chồng chất khi cụ mắc suy tim và hở van tim nghiêm trọng, khiến nguy cơ gây mê tăng cao. Suốt 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp vừa phải loại bỏ khối u, vừa phải duy trì nhịp tim ổn định cho cụ.

Kỳ tích mang lại nụ cười cho những bệnh nhân nghèo - Ảnh 5.

Hình ảnh cụ Th. (93 tuổi) trước và sau khi phẫu thuật

Mười ngày sau mổ, nụ cười đã trở lại trên gương mặt cụ Th. khi những cơn đau hành hạ suốt một năm ròng đã biến mất.

Cũng trong danh sách những gương mặt được tái sinh, cụ I. (90 tuổi) với khối u chân mày lở loét đã được phẫu thuật miễn phí. Sau ca phẫu thuật thành công, cụ không khỏi xúc động, cảm ơn ê-kíp bác sĩ.

Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, chuyển sang mô hình đa khoa, Bệnh viện JW Hàn Quốc tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn khi ưu tiên cứu chữa các ca u bướu phức tạp cho người nghèo. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn tạo hình, bệnh viện này còn khẳng định năng lực gây mê – hồi sức vững vàng khi thực hiện thành công nhiều ca đại phẫu cho các cụ già từ 80 đến 100 tuổi.

Sang năm 2026, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã chính thức chuyển đổi sang mô hình bệnh viện đa khoa với 11 chuyên khoa trọng điểm. Việc này đánh dấu một bước tiến mới về quy mô, nhưng giá trị cốt lõi về lòng nhân ái vẫn được giữ vững. Những ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo sẽ tiếp tục được duy trì như một phần của y đức nghề nghiệp.


Tin liên quan

Bé trai chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Bé trai chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

(NLĐO) - Chào đời rạng sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, bé trai Nguyễn Thế Minh Khôi nặng 3 kg trở thành công dân nhí đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Dưa ngâm – cải muối giải ngấy ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn nhiều được

(NLĐO)- Dưa ngâm - cải muối có nhiều muối, không phù hợp cho một số đối tượng: tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, người cao tuổi, phụ nữ mang thai...

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM thực hiện thành công 4 ca ghép tạng trong đêm giáp Tết

(NLĐO)- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc, hơn 200 y - bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã được huy động để triển khai đồng bộ 5 ca phẫu

người cao tuổi hòa nhập cộng đồng khối u khổng lồ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo