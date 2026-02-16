HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Dưa ngâm – cải muối giải ngấy ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn nhiều được

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Dưa ngâm - cải muối có nhiều muối, không phù hợp cho một số đối tượng: tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, người cao tuổi, phụ nữ mang thai...

Dưa ngâm - cải muối từ lâu đã trở thành món ăn kèm quen thuộc trên mâm cơm ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Vị chua dịu, mặn ngọt hài hòa cùng độ giòn đặc trưng giúp các món này "chống ngán" hiệu quả khi ăn chung với bánh chưng, thịt kho, giò chả.

Tuy nhiên, BS Nguyễn Thị Yến Ngân, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, lưu ý dưa ngâm - cải muối đều là rau củ được chế biến bằng cách ngâm muối, nước mắm (có thể pha thêm đường, giấm) trong thời gian dài để thấm vị và bảo quản. Chính hàm lượng muối cao và quá trình lên men này khiến các món dưa ngâm không phù hợp với một số người, đặc biệt là vào dịp có thể ăn nhiều như những ngày Tết.

Dưa ngâm – cải muối giải ngấy ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn nhiều được - Ảnh 1.

Dưa ngâm - cải muối không phù hợp cho một số đối tượng: tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, người cao tuổi, phụ nữ mang thai...

Một số món dưa ngâm - cà muối quen thuộc

Trước hết, hãy cùng điểm qua một số món dưa ngâm quen thuộc: Dưa chua (cải bẹ xanh muối chua) thường được ngâm trực tiếp với muối cho lên men tự nhiên. Vị chua giòn, dễ ăn khiến nhiều người vô tình dùng quá nhiều trong bữa cơm.

Cà muối được ngâm khá mặn để bảo quản lâu. Đây là món hay ăn kèm cơm trắng, rất "bắt miệng" nên cũng dễ vượt quá lượng khuyến nghị.

Hành muối và củ kiệu muối là món không thể thiếu trong ngày Tết. Với vị chua dịu, giòn cay, những món này giúp bữa ăn thêm hấp dẫn nhưng lại được ngâm mặn trong thời gian dài, càng để lâu càng thấm muối.

Dưa món được làm từ các loại rau củ phơi khô rồi ngâm nước mắm đậm đà. Món này đặc biệt hợp khi ăn với bánh chưng, bánh tét và thường được dùng khá nhiều trong mỗi bữa.

Củ cải muối khô (xá bấu) cũng được muối rất đậm và phơi khô để bảo quản lâu ngày. Ngoài ăn kèm, xá bấu còn được chế biến thành nhiều món như xào, cơm chiên, nấu canh.

Nhiều muối, không phù hợp cho một số đối tượng

Người có chỉ định ăn chế độ ăn giảm muối như: tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận mạn, xơ gan báng bụng…; người cao tuổi; phụ nữ mang thai (chỉ nên ăn ít và không thường xuyên)

Thay bằng các món nhẹ nhàng

Để bữa ăn ngày Tết vẫn ngon miệng mà an toàn cho sức khỏe, bạn có thể thay thế bằng những món ăn kèm nhẹ nhàng hơn như: Rau luộc hoặc hấp như bông cải, đậu bắp, cà rốt, su su, bí xanh, bầu… và hạn chế chấm mặn.

Dưa chua (củ cải trắng, cà rốt, dưa leo) ăn liền, trộn nhanh với chanh hoặc giấm, chỉ dùng rất ít muối và không để ngâm lâu.

Dưa ngâm – cải muối giải ngấy ngày Tết nhưng không phải ai cũng ăn nhiều được - Ảnh 2.

Rau củ luộc ngày Tết tốt cho mọi lứa tuổi

Salad rau củ tươi với sốt tự làm từ dầu thực vật (dầu oliu, dầu đậu nành…), giấm và mè rang giúp kiểm soát lượng gia vị tốt hơn.

Canh rau cũng là lựa chọn lý tưởng để cân bằng bữa ăn nhiều đạm trong dịp Tết.

Bên cạnh vấn đề muối mặn, dưa ngâm - cải muối nếu chế biến hoặc bảo quản không đúng cách còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Việc phơi khô và ngâm dài ngày có thể khiến thực phẩm: Bị nấm mốc; Nhiễm vi sinh vật gây hại; Gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc

Những lưu ý

Tuyệt đối không sử dụng khi thấy dưa có đốm mốc trắng, xanh hoặc đen; có mùi lạ, chua gắt bất thường; hoặc nước ngâm nổi váng, sủi bọt. Để sử dụng dưa ngâm an toàn hơn, cần lưu ý:

Chọn nguyên liệu tươi, sạch, có nguồn gốc rõ ràng; phơi dưa đủ khô, tránh bụi bẩn và côn trùng; dụng cụ ngâm phải sạch, khô và đậy kín; bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khi mua dưa món làm sẵn, nên ưu tiên sản phẩm có kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.


Bác sĩ bật mí nguyên tắc vàng ăn Tết khoẻ mạnh

Bác sĩ bật mí nguyên tắc vàng ăn Tết khoẻ mạnh

(NLĐO) - Tết Nguyên đán là dịp sum họp, thưởng thức những món ăn truyền thống quen thuộc

Ngộ độc thực phẩm, rượu bia ngày Tết: Đừng chủ quan!

(NLĐO)- Chỉ một chút chủ quan với đồ ăn để lâu hay rượu bia không rõ nguồn gốc có thể khiến niềm vui ngày Tết trở thành nỗi lo sức khỏe.

Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh

(NLĐO) - Detox dịp Tết không phải nhịn ăn hay “giải độc cấp tốc”, mà là cân bằng dinh dưỡng, nghỉ ngơi và chăm sóc tinh thần đúng cách.

