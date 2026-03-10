HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Kỳ vọng vào Yamal

Đông Linh

Champions League trở lại với cuộc chiến giữa Newcastle và Barcelona lúc 3 giờ ngày 11-3 sẽ là tâm điểm của lượt đi vòng 1/8.

Cuộc so tài giữa 2 đội bóng giàu tham vọng tại sân St James'Park sẽ đánh dấu bước ngoặt lịch sử với đại diện nước Anh đồng thời ghi nhận bước tiến mới của "gã khổng lồ" Tây Ban Nha.

Hơn 4 năm sau khi được tiếp quản bởi các ông chủ Ả Rập, Newcastle vẫn đang trên hành trình khẳng định vị thế ở châu Âu. Mùa này, đội bóng của HLV Eddie Howe lần đầu tiên góp mặt ở giai đoạn knock-out Champions League sau khi chật vật đi tiếp qua cánh cửa loạt trận play-off.

Kỳ vọng vào Yamal - Ảnh 1.

Barcelona (giữa) lấn lướt chủ nhà Newcastle ở lần đối đầu tại vòng bảng (Ảnh: BARCELONAFC)

Chiến thắng với tổng tỉ số 9-3 trước Qarabag sau 2 lượt trận tranh vé vớt cho thấy quyết tâm rất lớn của "Chích chòe". Tuy vậy, kể từ đó, phong độ của Newcastle bỗng trở nên khá thất thường. Họ thua Everton 2-3 trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh sau đó đánh bại Man United 2-1 dù chỉ còn 10 người trước đối thủ đang được tâng bốc đến tận mây xanh. Mới nhất, Newcastle vừa bị Man City loại khỏi FA Cup. Newcastle sẽ phải trông chờ vào điểm tựa sân nhà St. James'Park, nơi luôn mang đến bầu không khí cuồng nhiệt cùng sự ủng hộ tuyệt đối, để đương đầu sòng phẳng cùng Barcelona.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona đến nước Anh với nhiều mục tiêu. Đội bóng của HLV Hansi Flick giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 với lối chơi tấn công rực lửa, tạo nên một trong những chiến dịch vòng bảng sôi động nhất trong lịch sử tham dự cúp châu Âu. Barcelona ghi tổng cộng 22 bàn trong 8 trận vòng bảng nhưng với việc để thủng lưới tới 14 lần, họ tiếp tục để lộ điểm yếu chí tử trong khâu phòng ngự mà các đối thủ vẫn hay tập trung khai thác.

Từng thắng Newcastle 2-1 ngay tại St.James'Park ở vòng bảng hồi tháng 9 nhờ "cú đúp" của Marcus Rashford, Barcelona hy vọng sẽ tái hiện chiến thắng, khi dàn cầu thủ tấn công của họ đang có phong độ cực tốt. Không chỉ Lamine Yamal, những cái tên như Robert Lewandowski, Raphinha, Fermin Lopez, Ferran Torres hay Marcus Rashford cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại St.James'Park.

Loạt trận rạng sáng 11-3:

0 giờ 45: Galatasaray - Liverpool;

3 giờ: Atalanta - Bayern Munich; Atletico Madrid - Tottenham; Newcastle - Barcelona


FA Cup hấp dẫn trở lại

FA Cup hấp dẫn trở lại

Vòng 5 FA Cup chưa khép lại nhưng với việc dàn "đại gia" Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea cùng vào tứ kết, giải đấu lâu đời này thực sự hấp dẫn trở lại

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) - Siêu phẩm của Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Bilbao 1-0 ngay tại sân San Mamés, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu La Liga.

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh?

(NLĐO) - Arsenal đang đứng trước cơ hội hiếm có trong lịch sử bóng đá Anh khi vẫn còn nguyên hy vọng giành 4 danh hiệu lớn ở mùa giải 2025–2026.

