Thể thao

FA Cup hấp dẫn trở lại

Đông Linh

Vòng 5 FA Cup chưa khép lại nhưng với việc dàn "đại gia" Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea cùng vào tứ kết, giải đấu lâu đời này thực sự hấp dẫn trở lại

Việc 4 ứng viên vô địch Arsenal, Man City, Liverpool và Chelsea lần lượt giành quyền vào tứ kết FA Cup đã phả một luồng sinh khí mới, báo trước những trận đấu vô cùng hấp dẫn trong giai đoạn còn lại ở giải bóng đá lâu đời nhất thế giới nơi xứ sở sương mù.

Nhiều năm qua, FA Cup luôn ẩn hiện sự khó lường bởi các đội bóng lớn không mấy khi đặt mục tiêu chinh phục cụ thể, đặc biệt khi họ luôn phải căng sức ở Premier League và các đấu trường châu Âu. Các "đại gia" có chung đối sách là sử dụng đội hình dự bị ở những vòng mở màn, tạo điều kiện để các đội "ngựa ô" từ Championship hay League One tiến sâu.

Xu hướng chung đã khác đi nhiều ở mùa giải năm nay khi các đội bóng Ngoại hạng Anh đều thi đấu đầy quyết tâm với mục tiêu đi xa nhất có thể tại FA Cup. Man City là một ví dụ cụ thể khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola mạnh mẽ tiến bước ở FA Cup, sau khi đã giành vé vào chung kết League Cup đồng thời vẫn là cái tên được đánh giá cao ở cả giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Đội bóng áo xanh thành Manchester duy trì phong cách kiểm soát bóng quen thuộc, thể hiện khả năng tấn công linh hoạt và áp đặt thế trận trong bối cảnh đã phải cân nhắc xoay tua lực lượng cho nhiều mặt trận. Newcastle trong bối cảnh ấy đã vô tình trở thành "quân xanh" để Man City rèn chiến thuật, nối dài chuỗi trận toàn hòa và thua trước "The Citizens".

FA Cup hấp dẫn trở lại - Ảnh 1.

Man City chơi tấn công hiệu quả, sắc nét nhất vòng 1/8 FA Cup. (Ảnh: MANCITY FC)

Việc Liverpool giành vé vào tứ kết FA Cup cho thấy đội bóng vùng Merseyside vẫn duy trì được bản lĩnh ở các trận đấu cúp. Dưới thời HLV Arne Slot, Liverpool tiếp tục theo đuổi lối chơi giàu năng lượng, pressing quyết liệt và chuyển trạng thái tấn công nhanh, biết cách vượt qua giai đoạn khủng hoảng phong độ để tiếp tục hành trình chinh phục ít nhất một danh hiệu.

Arsenal tiếp tục cho thấy bản lĩnh và những trải nghiệm quý giá ở mùa giải họ được đánh giá cao nhưng không phải luôn bảo đảm được sự ổn định cần thiết. Giới chuyên môn dễ dàng nhất trí về nhận định "Pháo thủ" có nhiều thời điểm chơi dưới sức nhưng quan trọng là họ vẫn luôn có điểm, thậm chí chiến thắng, để bảo đảm vị thế trong mọi cuộc đua.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, mọi cầu thủ Arsenal đều được trao cơ hội để có thể phát huy hết năng lực của mình. "Pháo thủ" bước vào cuộc đối đầu cùng Mansfield Town tại vòng 1/8 với đội hình gồm hầu hết các gương mặt dự bị nhưng tất cả đều tỏa sáng. Sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ như Max Dowman, Marli Salmon giúp đội bóng Bắc London duy trì được sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường. Trong đó, FA Cup vẫn luôn là giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi đã lâu, Arsenal chưa chạm tay trở lại vào chiếc cúp danh giá này.

Ở phía Tây London, Chelsea cũng mang đến tín hiệu tích cực. Đội bóng này đang từng bước ổn định dưới sự dẫn dắt của tân HLV Liam Rosenior. Dàn cầu thủ trẻ nhất làng bóng đá Anh ngày càng thể hiện sự tự tin trong khi lối chơi cũng dần rõ nét. Chiến thắng ở vòng 1/8 không chỉ giúp Chelsea góp mặt ở tứ kết FA Cup mà còn tạo thêm động lực cho họ trong phần còn lại của mùa giải, cụ thể là tiếp tục chinh chiến ở Ngoại hạng Anh và Champions League.

FA Cup nhiều khả năng sẽ quy tụ toàn bộ 8 đại diện Ngoại hạng Anh và cơ hội để các đội bóng ngoài nhóm "đại gia" sắm vai "ngựa ô". Do vậy, bất ngờ hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra, bao gồm việc lá thăm may rủi đẩy các đội bóng lớn sớm phải loại nhau - điều vốn đã trở thành nét đặc trưng của giải đấu này suốt nhiều thập niên qua. 


Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga

Lamine Yamal giúp Barcelona bay cao ở đỉnh bảng La Liga

(NLĐO) - Siêu phẩm của Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Bilbao 1-0 ngay tại sân San Mamés, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu La Liga.

Pep Guardiola đối mặt án cấm chỉ đạo sau chiến thắng ngược dòng ở FA Cup

(NLĐO) - HLV Pep Guardiola có nguy cơ bị cấm chỉ đạo 2 trận sau phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài ở trận Man City thắng Newcastle tại vòng 5 FA Cup.

Arsenal hốt “cú ăn 4” chưa từng tồn tại trong lịch sử bóng đá Anh?

(NLĐO) - Arsenal đang đứng trước cơ hội hiếm có trong lịch sử bóng đá Anh khi vẫn còn nguyên hy vọng giành 4 danh hiệu lớn ở mùa giải 2025–2026.

