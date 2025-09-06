HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lại đổ xô mua vàng

Thái Phương - Thy Thơ

Dù giá vàng tăng nóng, nhu cầu mua vàng vẫn chưa hạ nhiệt

Ngày 5-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới khi các công ty vàng niêm yết ở mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với hôm trước. Trên thị trường tự do, mức giá còn được đẩy lên cao hơn, có nơi ghi nhận tới 140 triệu đồng/lượng mua vào, 142 triệu đồng/lượng bán ra. 

Đổ xô mua vào khi giá vàng cao kỷ lục

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không nằm ngoài xu hướng, đạt 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chỉ trong vòng 2 tuần, giá vàng trong nước đã tăng vọt 10 triệu đồng/lượng, đưa thị trường lên vùng đỉnh lịch sử.

Điều đáng nói là dù giá vàng tăng nóng, nhu cầu mua vàng vẫn chưa hạ nhiệt. Trưa cùng ngày, nhiều người dân tại TP HCM đến các cửa hàng để mua vàng miếng và vàng nhẫn nhưng không dễ gì sở hữu được. Tại cửa hàng SJC trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp), nhân viên cho biết công ty không cung cấp vàng cho cửa hàng này nên cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều không có để bán. 

Khách hàng được hướng dẫn liên hệ trực tiếp trụ sở chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc gọi điện đến phòng kinh doanh để kiểm tra tình trạng sẵn hàng trước khi đến mua. "Chúng tôi khuyên khách hàng nên gọi điện trước để xác nhận có vàng hay không, tránh mất thời gian di chuyển" - một nhân viên cho hay.

Cảnh tượng tương tự lặp lại tại nhiều tiệm vàng khác, từ chợ Gò Vấp, chợ Cầu, chợ Tân Định ở TP HCM đến hệ thống của Công ty CP Vàng bạc Đá quý ASEAN (AJC). Các cửa hàng đều than thở tình trạng khan hiếm vàng nhẫn do nguồn cung gần như cạn kiệt. Người dân ít bán ra khiến cửa hàng không có hàng để xoay vòng. "Khách đến hỏi mua nhiều nhưng chúng tôi không thể đáp ứng" - một nhân viên tiệm vàng ở chợ Cầu chia sẻ.

Giá vàng Vàng tăng giá kỷ lục khiến Người dân đổ xô mua vàng miếng và nhẫn - Ảnh 2.

Người dân liên tục xếp hàng mua vàng ở trụ sở Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) những ngày gần đây. Ảnh: LAM GIANG

Vì sao giá vàng cao kỷ lục

Theo giới kinh doanh, sự khan hiếm nguồn cung diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh. Người dân có tâm lý tích trữ, hạn chế bán ra, khiến thị trường càng thêm thiếu hụt. PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM, phân tích rằng giá vàng trong nước hiện tăng nhanh và cao hơn giá thế giới tới hơn 20 triệu đồng/lượng. Ông cũng cho rằng sự khan hiếm nguồn cung là nguyên nhân chính khiến chênh lệch ngày càng lớn. 

"Ở mức chênh lệch quá cao thì nhà đầu tư không nên mua, không nên mua đuổi (FOMO) theo thị trường, bởi rủi ro rất lớn. Một khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng những chính sách cụ thể, chắc chắn giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt, gây rủi ro cho nhà đầu tư nếu mua ở mức giá hiện nay" - ông Huân cảnh báo.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở cung - cầu. Khi Ngân hàng Nhà nước bỏ độc quyền vàng SJC, điều dư luận quan tâm là có bao nhiêu doanh nghiệp được phép tham gia kinh doanh vàng miếng, họ sẽ được nhập khẩu bao nhiêu và liệu lượng vàng đó có đủ để đáp ứng nhu cầu hiện nay hay không. 

Nếu giải được bài toán nguồn cung, giá vàng trong nước sẽ dần điều chỉnh và trở về gần với giá thế giới hơn. Trong lúc chờ đợi, thị trường vẫn chứng kiến những hàng dài người mua vàng, bất chấp rủi ro về một kịch bản hạ nhiệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tin liên quan

Giá vàng tiếp tục tăng vọt, vàng miếng SJC trên thị trường tự do xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng tiếp tục tăng vọt, vàng miếng SJC trên thị trường tự do xấp xỉ 140 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lập mốc cao mới trong sáng nay, 5-9, dù giá vàng thế giới đang chững lại.

Giá vàng vượt 140 triệu đồng, chuyên gia cảnh báo nóng khi xếp hàng mua vào thời điểm này

(NLĐO) - Ở mức giá vàng miếng SJC hiện tại đang quá cao so với giá thế giới, nhà đầu tư không nên mua đuổi vì rủi ro là rất lớn.

Giá vàng hôm nay 6-9: Tăng tốc lên đỉnh cao mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (6-9) tăng lên mức kỷ lục mới khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ được công bố và đồng USD giảm giá

giá vàng tăng giá vàng miếng nhà đầu tư ngân hàng nhà nước kinh doanh vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo