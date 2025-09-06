Ngày 5-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục lập kỷ lục mới khi các công ty vàng niêm yết ở mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng/lượng so với hôm trước. Trên thị trường tự do, mức giá còn được đẩy lên cao hơn, có nơi ghi nhận tới 140 triệu đồng/lượng mua vào, 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Đổ xô mua vào khi giá vàng cao kỷ lục

Vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không nằm ngoài xu hướng, đạt 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chỉ trong vòng 2 tuần, giá vàng trong nước đã tăng vọt 10 triệu đồng/lượng, đưa thị trường lên vùng đỉnh lịch sử.

Điều đáng nói là dù giá vàng tăng nóng, nhu cầu mua vàng vẫn chưa hạ nhiệt. Trưa cùng ngày, nhiều người dân tại TP HCM đến các cửa hàng để mua vàng miếng và vàng nhẫn nhưng không dễ gì sở hữu được. Tại cửa hàng SJC trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp), nhân viên cho biết công ty không cung cấp vàng cho cửa hàng này nên cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều không có để bán.

Khách hàng được hướng dẫn liên hệ trực tiếp trụ sở chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai hoặc gọi điện đến phòng kinh doanh để kiểm tra tình trạng sẵn hàng trước khi đến mua. "Chúng tôi khuyên khách hàng nên gọi điện trước để xác nhận có vàng hay không, tránh mất thời gian di chuyển" - một nhân viên cho hay.

Cảnh tượng tương tự lặp lại tại nhiều tiệm vàng khác, từ chợ Gò Vấp, chợ Cầu, chợ Tân Định ở TP HCM đến hệ thống của Công ty CP Vàng bạc Đá quý ASEAN (AJC). Các cửa hàng đều than thở tình trạng khan hiếm vàng nhẫn do nguồn cung gần như cạn kiệt. Người dân ít bán ra khiến cửa hàng không có hàng để xoay vòng. "Khách đến hỏi mua nhiều nhưng chúng tôi không thể đáp ứng" - một nhân viên tiệm vàng ở chợ Cầu chia sẻ.

Người dân liên tục xếp hàng mua vàng ở trụ sở Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) những ngày gần đây. Ảnh: LAM GIANG

Vì sao giá vàng cao kỷ lục

Theo giới kinh doanh, sự khan hiếm nguồn cung diễn ra trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới biến động mạnh. Người dân có tâm lý tích trữ, hạn chế bán ra, khiến thị trường càng thêm thiếu hụt. PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM, phân tích rằng giá vàng trong nước hiện tăng nhanh và cao hơn giá thế giới tới hơn 20 triệu đồng/lượng. Ông cũng cho rằng sự khan hiếm nguồn cung là nguyên nhân chính khiến chênh lệch ngày càng lớn.

"Ở mức chênh lệch quá cao thì nhà đầu tư không nên mua, không nên mua đuổi (FOMO) theo thị trường, bởi rủi ro rất lớn. Một khi Ngân hàng Nhà nước can thiệp bằng những chính sách cụ thể, chắc chắn giá vàng trong nước sẽ hạ nhiệt, gây rủi ro cho nhà đầu tư nếu mua ở mức giá hiện nay" - ông Huân cảnh báo.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở cung - cầu. Khi Ngân hàng Nhà nước bỏ độc quyền vàng SJC, điều dư luận quan tâm là có bao nhiêu doanh nghiệp được phép tham gia kinh doanh vàng miếng, họ sẽ được nhập khẩu bao nhiêu và liệu lượng vàng đó có đủ để đáp ứng nhu cầu hiện nay hay không.

Nếu giải được bài toán nguồn cung, giá vàng trong nước sẽ dần điều chỉnh và trở về gần với giá thế giới hơn. Trong lúc chờ đợi, thị trường vẫn chứng kiến những hàng dài người mua vàng, bất chấp rủi ro về một kịch bản hạ nhiệt có thể xảy ra bất cứ lúc nào.