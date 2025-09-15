HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tìm ra tài xế xe khách "làm liều" ở giao lộ trung tâm TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - CSGT TP HCM đã xử phạt 2 lỗi đối với tài xế xe khách vi phạm ở trung tâm TP HCM.

Ngày 15-9, đại diện Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM cho biết Đội CSGT Bến Thành vừa xử phạt tài xế xe khách "làm liều".

Tìm ra tài xế xe khách "làm liều" ở giao lộ trung tâm TP HCM- Ảnh 1.

Ông T. tại cơ quan công an.

Trước đó, Đội CSGT Bến Thành nhận được video của người dân phản ánh vào lúc 8 giờ 15 ngày 13-9, tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi, xe khách biển số tỉnh Đồng Nai đã lưu thông không đúng phần đường, không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Bến Thành mời ông Đ.N.A.T (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai; tài xế) đến làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế T. thừa nhận hành vi phạm. Đội CSGT Bến Thành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. các lỗi: Lưu thông không đúng phần đường; không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường của mình. Đồng thời tạm giữ 1 giấy phép lái xe hạng E.

Theo luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, căn cứ Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lỗi điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường sẽ bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Trong khi đó, lỗi điều khiển xe ô tô đi không đúng phần đường quy định sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.


(NLĐO) - Xe tải tông vào đuôi xe cùng chiều trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến tài xế bị kẹt trong cabin

