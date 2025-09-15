Huế đề nghị Sở VH-TT TP HCM xác minh, xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng"

Ngày 15-9, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP Huế cho biết đã gửi văn bản tới Sở VH-TT TP HCM đề nghị xác minh, xem xét, xử lý TikToker "Thằng Thợ Đụng" liên quan đến nội dung đăng tải clip "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị.

Hình ảnh nam thanh niên trong đoạn clip "nói xấu" phụ nữ Huế, Quảng Trị được đăng tải trên Tiktoker "Thằng Thợ Đụng"

Theo lãnh đạo Sở VH-TT TP Huế, chủ nhân kênh TikToker "Thằng Thợ Đụng" có hiển thị số điện thoại, nơi đăng ký là TP HCM. Vì vậy, vào ngày 12-9, sở đã có văn bản gửi Sở VH-TT TP HCM đề nghị mời chủ nhân TikToker "Thằng Thợ Đụng" tới làm việc để xác minh những nội dung trong clip có phải do người này thực hiện và đăng tải lên mạng xã hội hay không? Có vi phạm thuần phong mỹ tục, phân biệt vùng miền hay không?.

TikToker "Thằng Thợ Đụng" đã đăng tải 2 clip thanh minh rằng mình chỉ nói giỡn và gửi lời xin lỗi đến con gái Huế, Quảng Trị. Đồng thời thừa nhận mình đã sai khi nói tục nhiều, nói con gái Huế hung dữ. Và bài học rất lớn về lời ăn tiếng nói của mình trên mạng xã hội.

TikToker "Thằng Thợ Đụng" với hơn 86.000 lượt theo dõi và hơn 1,2 triệu lượt xem đăng tải một clip có nội dung "nói xấu" phụ nữ Huế và Quảng Trị. Theo đó chủ kênh TikTok này quay clip đi bộ trên cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương ở trung tâm TP Huế, vừa đi vừa nói với giọng điệu đùa cợt, khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế, Quảng Trị.

"Đứa mô nói con gái Huế hiền rứa? Đứa mô? ... Cuộc đời tụi bây đã khổ rồi còn hại anh em tỉnh khác nữa à? Mấy thằng người Huế đã khổ với con gái Huế rồi, tụi bây định gài mấy thằng tỉnh khác nữa vào khổ chung với tụi bây phải không?... Con gái Huế mà hiền hả? Bây lên tivi mà tìm" - TikToker "Thằng Thợ Đụng" nói trong đoạn clip đăng tải.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội đã nhận được rất nhiều lượt xem và chia sẻ. Rất nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước việc nam TikToker này phân biệt vùng miền, xúc phạm phụ nữ và chửi tục không đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt.

Sau đó đoạn clip này đã được xóa vì gây kích động, cãi nhau. Kèm theo đó TikToker "Thằng Thợ Đụng" đăng tải một clip khác quay cảnh nam thanh niên này đang đi bộ trong Đại nội Huế và lên tiếng khẳng định rằng chỉ đùa giỡn chứ không có ý đồ phân biệt vùng miền. "Mẹ tôi người Quảng Trị, nội tôi là ở Huế. Tui là người Huế, tui nói giọng Huế chứ tui có phải người vùng khác đâu mà phân biệt vùng miền?"- TikToker này phân trần.