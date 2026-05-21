Lâm Đồng: 54 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công... bằng 0%

Ngày 21-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông báo kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, sau buổi làm việc với các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.



Nhiều xã, phường của tỉnh Lâm Đồng chưa giải ngân được vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho 124 xã, phường, đặc khu trên 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay, các địa phương mới giải ngân được hơn 126,5 tỉ đồng, đạt 11,08%.

Ông Hồ Văn Mười khẳng định một trong những động lực quan trọng để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" năm 2026 của tỉnh là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tổ chức nhiều đoàn làm việc để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến từng dự án và đã có những kết luận, chỉ đạo rất cụ thể.

Thế nhưng sau gần 5 tháng, kết quả giải ngân của toàn tỉnh chưa có chuyển biến tích cực, luôn là tỉnh có tỉ lệ giải ngân thấp nhất cả nước khi đứng thứ 33/34 tỉnh, thành phố - chỉ xếp trên tỉnh Cao Bằng.

Việc 54 xã, phường, đặc khu chưa giải ngân đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, thụ động, do cách tổ chức triển khai thực hiện của các xã, phường, đặc khu.

Do đó, ông Hồ Văn Mười chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế; áp dụng triển khai các giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Các xã, phường, đặc khu phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.