Thời sự

Lâm Đồng: 54 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công... bằng 0%

Trường Nguyên

(NLĐO) - Gần 5 tháng của năm 2026, 54 xã, phường, đặc khu vẫn chưa giải ngân được vốn đầu tư công khiến tỉ lệ giải ngân của tỉnh Lâm Đồng đứng rất thấp.

Ngày 21-5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông báo kết luận của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh, sau buổi làm việc với các địa phương có tỷ lệ giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Lâm Đồng: 54 xã, phường giải ngân vốn đầu tư công bằng 0% - Ảnh 1.

Nhiều xã, phường của tỉnh Lâm Đồng chưa giải ngân được vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho 124 xã, phường, đặc khu trên 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên đến nay, các địa phương mới giải ngân được hơn 126,5 tỉ đồng, đạt 11,08%.

Ông Hồ Văn Mười khẳng định một trong những động lực quan trọng để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" năm 2026 của tỉnh là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; tổ chức nhiều đoàn làm việc để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến từng dự án và đã có những kết luận, chỉ đạo rất cụ thể.

Thế nhưng sau gần 5 tháng, kết quả giải ngân của toàn tỉnh chưa có chuyển biến tích cực, luôn là tỉnh có tỉ lệ giải ngân thấp nhất cả nước khi đứng thứ 33/34 tỉnh, thành phố - chỉ xếp trên tỉnh Cao Bằng.

Việc 54 xã, phường, đặc khu chưa giải ngân đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh, nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan, thụ động, do cách tổ chức triển khai thực hiện của các xã, phường, đặc khu.

Do đó, ông Hồ Văn Mười chỉ đạo nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế; áp dụng triển khai các giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Các xã, phường, đặc khu phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu, phải xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của năm 2026. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt nhóm "cẩu tặc" ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đề nghị người dân bị mất trộm đến trình báo, phối hợp xử lý nhóm trộm cắp vật nuôi.

Lâm Đồng: Từ ngày mai 20-5, dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc

(NLĐO) - Việc dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc để khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

Lâm Đồng: Chính quyền xã cảnh báo về dự án "ma"

(NLĐO) - Hiện nay vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân quảng cáo, sử dụng tên gọi một số khu đất như là dự án bất động sản để lừa người mua.

đầu tư công Lâm Đồng ông Hồ Văn Mười phê bình chủ tịch xã
