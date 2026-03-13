Lâm Đồng: Buộc dừng hoạt động nhiều phòng khám không phép

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết từ ngày 10-3 đến 13-3, Sở đã ban hành 7 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 6 cơ sở y tế tư nhân, trong đó chủ yếu là phòng khám nha khoa.



Cơ sở nha khoa Tùng Hạ ở phường Lang Biang - Đà Lạt vừa bị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng xử phạt.

Cụ thể, 6 cơ sở bị xử phạt tiền với mức 45 triệu đồng/cơ sở với hành vi: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Những cơ sở này gồm: chủ hộ kinh doanh nha khoa Tùng Hạ (phường Lang Biang – Đà Lạt), chủ hộ kinh doanh Phan Huy Hoàng (phường Cam Ly – Đà Lạt), Nha khoa Việt Mỹ (xã Đức Lập), Nha khoa Việt Đức (xã Quảng Phú), Nha khoa Nét Duyên (xã Nhân Cơ), Nha khoa Tấn Phát (xã Quảng Phú), Nha khoa Đức Tùng (xã Nâm Nung)

Ngoài phạt tiền, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng còn phạt bổ sung với hình thức đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và cho đến khi được Sở cấp giấy phép hoạt động theo quy định.