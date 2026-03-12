Lâm Đồng lên kế hoạch thu hút đầu tư nhiều bệnh viện

Ngày 12-3, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã có thông báo truyền đạt kết luận của ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.



Khu đất rộng 25.702 m2 - là cơ sở cũ của Bệnh viện II Lâm Đồng sẽ được kêu gọi thu hút đầu tư, ưu tiên lĩnh vực y tế.

UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các sở ngành và địa phương liên quan rà soát quỹ đất đủ điều kiện thu hút đầu tư các dự án y tế để tham mưu cấp thẩm quyền cập nhật quy hoạch và danh mục dự án thuộc lĩnh vực y tế để ưu tiên kêu gọi đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với UBND phường Bắc Gia Nghĩa và đơn vị có liên quan rà soát tiến độ dự án Bệnh viện Xuyên Á - Gia Nghĩa; đề xuất, kiến nghị các cấp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện.

Sở Tài chính phối hợp với phường Lâm Viên – Đà Lạt khẩn trương rà soát, đề xuất phương án bố trí nhà công vụ thay thế phù hợp khi thu hút đầu tư dự án Bệnh viện chuyên khoa Đột quỵ - Tim mạch tại số 01 Quang Trung theo quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án tại cơ sở cũ Bệnh viện II Bảo Lộc (phường 1 Bảo Lộc) vào danh mục các dự án thu hút đầu tư, làm cơ sở để thu hút đầu tư.

Đối với 3 dự án, gồm: Bệnh viện đa khoa chất lượng cao (xã Đức Trọng); Bệnh viện chất lượng cao Tim mạch - Đột quỵ - Đà Lạt (phường Lâm Viên – Đà Lạt); Bệnh viện đa khoa, phòng khám chất lượng cao và khu nghỉ dưỡng cao cấp (xã Di Linh), việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao lãnh đạo các địa phương này khẩn trương lập đề xuất chủ trương đầu tư các dự án này, trình Sở Tài chính thẩm định theo đúng quy định.