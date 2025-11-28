Lâm Đồng: Di dời 40 ngôi mộ vì ngọn đồi sụt lún

Ngày 28-11, theo UBND xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ người dân thôn Đưng K'Nớ 1 khẩn trương di dời 40 ngôi mộ trên ngọn đồi của địa phương.
Theo chính quyền địa phương, ngọn đồi này có dấu hiệu bị sụt lún một số vị trí vào ngày 27-11, đang tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực 40 ngôi mộ.
Lãnh đạo xã cho biết, trước đây do chưa có quy hoạch nghĩa trang tại xã Đưng K'nớ của huyện Lạc Dương (cũ) nên người dân chôn cất tự phát 40 ngôi mộ trên đồi này. Đến nay, chính quyền địa phương và người dân sẽ di chuyển 40 ngôi mộ tới khu quy hoạch nghĩa trang của thôn.
Lâm Đồng xây nhà mới cho người dân có nhà bị sập trước 30-1-2026
Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, mức hỗ trợ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở sẽ được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 120 triệu đồng/căn (ngân sách nhà nước 40 triệu đồng/căn, nguồn vốn địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác hỗ trợ 80 triệu đồng/căn).
Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức từ 20 – 40 triệu đồng/căn tùy mức độ thiệt hại.
Những căn nhà có mức độ hư hỏng nặng (76 nhà), tỉnh đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành sửa chữa, xây dựng trong thời gian trước ngày 31-1-2026.
