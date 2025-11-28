Lâm Đồng: Di dời 40 ngôi mộ vì ngọn đồi sụt lún

Ngày 28-11, theo UBND xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng địa phương đã hỗ trợ người dân thôn Đưng K'Nớ 1 khẩn trương di dời 40 ngôi mộ trên ngọn đồi của địa phương.



Lực lượng chức năng xã Đam Rông 4 hỗ trợ người dân di dời 40 ngôi mộ.

Theo chính quyền địa phương, ngọn đồi này có dấu hiệu bị sụt lún một số vị trí vào ngày 27-11, đang tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực 40 ngôi mộ.

Lãnh đạo xã cho biết, trước đây do chưa có quy hoạch nghĩa trang tại xã Đưng K'nớ của huyện Lạc Dương (cũ) nên người dân chôn cất tự phát 40 ngôi mộ trên đồi này. Đến nay, chính quyền địa phương và người dân sẽ di chuyển 40 ngôi mộ tới khu quy hoạch nghĩa trang của thôn.