Bạn đọc

Lâm Đồng sẽ có mưa to và rất to trong hôm nay, 28-10

Trường Nguyên

(NLĐO) - Tính toán sơ bộ, tỉnh Lâm Đồng thiệt hại khoảng 4,5 tỉ đồng khi nhiều nhà cửa bị hư hỏng, hoa màu ngập úng vì mưa lũ ngày 27-10.

Ngày 28-10, tỉnh Lâm Đồng có nhiều nơi mưa to đến rất to. Trong đó, lượng mưa đo được tại các địa phương như Thuận Hòa 181mm, Hàm Thạnh 116mm, Tân Lập 101mm, Tân Phước 99mm, Sông Lũy 95mm, Hàm Thuận 80mm, Bắc Ruộng 73mm, Nam Thành 75mm.

Lâm Đồng thiệt hại nặng, hàng trăm hộ dân nguy cơ bị cô lập vì mưa lũ - Ảnh 1.

Nước ngập sâu trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Trận mưa gây nhiều thiệt hại. Tại xã D'ran, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (26 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi, tử vong; nhà cửa nhiều xã ngập sâu từ 0,5 – 1 m như Hàm Kiệm (30 căn), Hàm Liêm (15 căn), Hàm Thuận Bắc (30 căn), Hàm Thạnh (17 căn), một số địa phương nước chưa rút nên chưa thống kê.

Tổng diện tích đất nông nghiệp ngập úng lên đến hàng trăm ha gồm xã Hiệp Thạnh (200 ha), Hàm Thuận Bắc (310 ha), Hàm Thạnh (105 ha) Hàm Kiệm (20 ha), Hàm Liêm (24,5 ha), phường Bình Thuận (18 ha)…

Nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra sự cố như sạt lở taluy Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn; 2 đường tràn tại xã Hàm Kiệm ngập trên 2 m; xã Hàm Liêm có 20 km đường bê tông ngập; xã Hàm Thạnh sạt lở bờ sông Linh, nguy cơ ảnh hưởng 100 hộ dân - ngập sâu tại các cống tràn gây cô lập 781 hộ dân.

Lâm Đồng thiệt hại nặng, hàng trăm hộ dân nguy cơ bị cô lập vì mưa lũ - Ảnh 2.

Mưa lớn trong ngày 27-10 khiến nhiều nơi ngập sâu, lực lượng chức năng triển khai xuồng cứu hộ đưa người dân đến nơi an toàn.

Tính toán sơ bộ, thiệt hại sau mưa lũ ngày 27-10 khoảng 4,5 tỉ đồng và các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Cơ quan chức năng dự báo trong ngày 28-10, tại nhiều khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã/phường: Bảo Thuận, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, D'ran, Gia Hiệp, Hàm Kiệm, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Suối Kiết, Tân Lập.

Nhiều cung đèo ở Lâm Đồng sạt lở

Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện trường sạt lở đất trên đèo Sông Pha và Quốc lộ 28B đã được cơ quan chức năng xử lý, thông xe trong đêm 27-10. Một số vị trí trên đèo Gia Bắc nối Di Linh với Phan Thiết bị sạt lở, cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý để sớm thông tuyến.

Bên cạnh đó, chiều 27-10, trên đèo Sông Pha (còn gọi là đèo Ngoạn Mục) nối Khánh Hòa - Lâm Đồng cũng xảy ra sạt lở đất qua địa bàn xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hoà) gây ách tắc giao thông. Lực lượng CSGT phối hợp cùng chính quyền các địa phương, túc trực tại các tuyến đèo nói trên để điều tiết giao thông.

Tin liên quan

Hình ảnh Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng có nơi ngập từ 0,5 đến 1m, xe cộ tê liệt

Hình ảnh Quốc lộ 1 đoạn qua Lâm Đồng có nơi ngập từ 0,5 đến 1m, xe cộ tê liệt

(NLĐO) - Nước sông Lũy dâng cao trong sáng 28-10 khiến đoạn Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng ngập từ 0,5 đến 1m, xe cộ không thể di chuyển

Mưa lớn kéo dài, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài làm nước sông Cà Ty dâng cao, hàng chục ha thanh long ở Lâm Đồng ngập sâu, người dân chạy đua cứu vườn.

Lâm Đồng dừng chủ trương đầu tư hạng mục BOT sân bay Phan Thiết

(NLĐO) - HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất dừng chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT tại Dự án xây dựng sân bay Phan Thiết.

