Lâm Đồng sẽ có mưa to và rất to trong hôm nay, 28-10

Ngày 28-10, tỉnh Lâm Đồng có nhiều nơi mưa to đến rất to. Trong đó, lượng mưa đo được tại các địa phương như Thuận Hòa 181mm, Hàm Thạnh 116mm, Tân Lập 101mm, Tân Phước 99mm, Sông Lũy 95mm, Hàm Thuận 80mm, Bắc Ruộng 73mm, Nam Thành 75mm.



Nước ngập sâu trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Trận mưa gây nhiều thiệt hại. Tại xã D'ran, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Bảo Hân (26 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi, tử vong; nhà cửa nhiều xã ngập sâu từ 0,5 – 1 m như Hàm Kiệm (30 căn), Hàm Liêm (15 căn), Hàm Thuận Bắc (30 căn), Hàm Thạnh (17 căn), một số địa phương nước chưa rút nên chưa thống kê.

Tổng diện tích đất nông nghiệp ngập úng lên đến hàng trăm ha gồm xã Hiệp Thạnh (200 ha), Hàm Thuận Bắc (310 ha), Hàm Thạnh (105 ha) Hàm Kiệm (20 ha), Hàm Liêm (24,5 ha), phường Bình Thuận (18 ha)…

Nhiều công trình giao thông trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra sự cố như sạt lở taluy Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn; 2 đường tràn tại xã Hàm Kiệm ngập trên 2 m; xã Hàm Liêm có 20 km đường bê tông ngập; xã Hàm Thạnh sạt lở bờ sông Linh, nguy cơ ảnh hưởng 100 hộ dân - ngập sâu tại các cống tràn gây cô lập 781 hộ dân.

Mưa lớn trong ngày 27-10 khiến nhiều nơi ngập sâu, lực lượng chức năng triển khai xuồng cứu hộ đưa người dân đến nơi an toàn.

Tính toán sơ bộ, thiệt hại sau mưa lũ ngày 27-10 khoảng 4,5 tỉ đồng và các địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại.

Cơ quan chức năng dự báo trong ngày 28-10, tại nhiều khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã/phường: Bảo Thuận, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Di Linh, Đinh Trang Thượng, Đinh Văn Lâm Hà, D'ran, Gia Hiệp, Hàm Kiệm, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Hàm Thuận Nam, Hiệp Thạnh, Ka Đô, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, P. Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Suối Kiết, Tân Lập.