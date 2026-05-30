Pháp luật

Làm giả sổ hồng, bán đất của người khác để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phan Ngọc Linh bị bắt sau khi thuê làm giả sổ hồng, dựng chuyện được cho tặng đất rồi lừa bán, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân.

Lừa bán đất với sổ hồng giả: Phan Ngọc Linh chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam.

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh (SN 1990, trú xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tố giác của người dân, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4-2026, Linh đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình được người thân cho tặng một thửa đất tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch.

Lừa bán đất với sổ hồng giả: Phan Ngọc Linh chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng - Ảnh 2.

Phan Ngọc Linh bị khởi tố, bắt giam vì 2 tội danh

Để tạo lòng tin với người mua, Linh thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) đối với thửa đất này, đứng tên vợ chồng mình. Sau đó, Linh dùng giấy tờ giả để thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất, qua đó chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của người dân.

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Linh để điều tra về các tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Quảng Trị thừa nhận thiếu hiểu biết khi bình luận, tương tác với trang Facebook có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Nhiều nghi phạm ra đầu thú sau một vụ án bất ngờ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ 200 viên hồng phiến, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan.

Lộ người đứng sau “lô hàng nguy hiểm” ở Quảng Trị

(NLĐO) - Tổ công tác của PC03 Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang Phạm Thế Nam đang có hành vi bốc xếp hàng cấm lên ô tô

Quảng Trị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố Lừa bán đất làm giả giấy tờ đất xã Đông Trạch Phan Ngọc Linh sổ hồng giả
