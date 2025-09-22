Ngày 22-9, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đang xác minh video hai thanh niên truy đuổi, đánh người đàn ông.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hai nam thanh niên đuổi theo một người đàn ông trong hẻm vắng người. Chạy được một đoạn, người đàn ông trượt ngã xuống đường. Lúc này một thanh niên lao đến đạp vào cổ, liên tục dùng chân đá vào đầu người đàn ông.

Khi một người khác đến can ngăn, nam thanh niên còn dùng cây gậy uy hiếp. Sau khi bị hành hung, người đàn ông ngất xỉu giữa đường.

Vụ việc được xác định xảy ra tối 20-9 trên đường số 6, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ), TP HCM.

Hiện Công an phường Tam Bình đã triệu tập hai thanh niên lấy lời khai, đồng thời đang giám định thương tích người đàn ông để xử lý theo quy định.