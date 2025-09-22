HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Làm rõ vụ người đàn ông bị hai thanh niên đánh đến ngất xỉu giữa đường ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Một clip ghi lại cho thấy hai thanh niên đuổi theo một người đàn ông. Người đàn ông chạy vấp ngã ra đường.

Ngày 22-9, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đang xác minh video hai thanh niên truy đuổi, đánh người đàn ông.

Làm rõ vụ người đàn ông bị hai thanh niên đánh đến ngất xỉu giữa đường ở TP HCM- Ảnh 1.

Hình ảnh ghi lại.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hai nam thanh niên đuổi theo một người đàn ông trong hẻm vắng người. Chạy được một đoạn, người đàn ông trượt ngã xuống đường. Lúc này một thanh niên lao đến đạp vào cổ, liên tục dùng chân đá vào đầu người đàn ông.

Khi một người khác đến can ngăn, nam thanh niên còn dùng cây gậy uy hiếp. Sau khi bị hành hung, người đàn ông ngất xỉu giữa đường.

Vụ việc được xác định xảy ra tối 20-9 trên đường số 6, phường Tam Bình (TP Thủ Đức cũ), TP HCM.

Hiện Công an phường Tam Bình đã triệu tập hai thanh niên lấy lời khai, đồng thời đang giám định thương tích người đàn ông để xử lý theo quy định.

TP HCM: Đang đứng xem điện thoại trong hẻm, thanh niên bị hai người lạ áp sát





Có thể xem xét vai trò của "tổng tài" vụ đánh người ở quán cà phê



Tạm giữ hình sự chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người



