Làm rõ vụ việc hai tài xế xe ben đánh nhau chảy máu trong mỏ đá ở Lâm Đồng

Trưa 12-1, tại một mỏ đá ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng), hai tài xế xe ben xảy ra ẩu đả dẫn đến đổ máu. Sự việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Lãnh đạo xã Hàm Kiệm xác nhận sự việc xảy ra trong mỏ đá trên địa bàn xã. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn tranh giành vị trí lấy đá giữa người của hai nhà xe. Khi xô xát, một người bị thương ở vùng đầu, chảy máu.

Người của 2 nhà xe đánh nhau tại mỏ đá thuộc xã Hàm Kiệm, Lâm Đồng



Theo một số người chứng kiến, thời điểm xẩy ra ẩu đả, người của nhà xe T.T. và nhà xe T.Đ. cùng ở khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) vào lấy đá thì xảy ra mâu thuẫn. Hai người đàn ông của nhà xe lao vào đánh nhau, có một người bị chảy máu trên mặt.

Nhiều nhân chứng đã quay clip nhưng ban đầu không có ai can ngăn. Chỉ khi một phụ nữ lên tiếng thì mới có người đứng ra xoa dịu tình hình.

Công an xã Hàm Kiệm và lực lượng chức năng đang lấy lời khai của hai tài xế liên quan và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi sai phạm trong vụ việc.