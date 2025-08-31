HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ

Minh Chiến

(NLĐO)- Hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước.

Lần đầu tiên, hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong gian Triển lãm thành tựu của Văn phòng Chính phủ.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 1.

Lần đầu tiên công bố hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ từ ngày lập nước đến nay

Theo đó, hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được sử dụng từ ngày đầu thành lập nước đến nay là những hiện vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa rất quan trọng, lần đầu tiên được công bố và trưng bày.

Đây là những "chứng nhân" của lịch sử, là biểu tượng cao nhất của cơ quan hành chính cao nhất của đất nước, biểu tượng của quyền lực nhà nước, tính pháp lý và chủ quyền quốc gia.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 2.

Con dấu của Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính Nam Bộ - Cơ quan đầu não của phong trào kháng chiến Nam Bộ những năm 1945 - 1948

Theo Văn phòng Chính phủ, mỗi con dấu cũng là một câu chuyện ý nghĩa về chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ qua từng giai đoạn lịch sử.

Con dấu và chữ ký của lãnh đạo Chính phủ mang yếu tố bắt buộc để xác thực tính hợp pháp và hiệu lực của các văn bản quan trọng của nhà nước. Bất kỳ một văn bản nào được ban hành từ Chính phủ, dù là nghị định, quyết định, hay chỉ thị, đều phải có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu xác nhận. Việc trưng bày con dấu chữ ký công khai giúp mọi cơ quan, tổ chức và người dân dễ dàng nhận biết và đối chiếu, đảm bảo rằng văn bản đó là chính thống và có giá trị thi hành.

Thông qua Triển lãm của Văn phòng Chính phủ, khẳng định sự phát triển liên tục, đổi mới không ngừng của Văn phòng Chính phủ, từ một cơ quan phục vụ thời chiến đến một cơ quan hành chính số hiện đại, phản ánh sự phát triển của một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, còn có những con dấu mang tính chất chính trị đặc biệt như con dấu của Ban Tổ chức Quốc khánh năm 1963; Phái đoàn nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Ủy ban Kháng chiến kiêm hành chính Nam Bộ...

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 3.

Con dấu Phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 4.

Con dấu của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong giai đoạn 1945 - 1981

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 5.

Con dấu nổi hai mặt của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, được sử dụng trên các văn bản sắc lệnh, quyết định quan trọng và văn bản ngoại giao đặc biệt.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 6.

Con dấu dập nổi của Ủy ban Hành chính Liên khu III, là công cụ pháp lý, biểu tượng quyền lực của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp. Dấu được dùng để đóng trên các văn bản hành chính, pháp lý, nhân sự, kinh tế, quốc phòng, nhằm xác thực và bảo đảm giá trị pháp lý cao, khó làm giả.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 7.

Con dấu nổi của Ban Giao tế Trung ương (Việt Nam Dân chủ Cộng hoà), mang ý nghĩa xác nhận pháp lý - ngoại giao cao nhất của cơ quan phụ trách đối ngoại cấp Trung ương, thường được đóng trên công hàm, thư từ ngoại giao, giấy thông hành, văn bản hợp tác quốc tế và giấy tờ ngoại giao đặc biệt.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 8.

Con dấu của Chính phủ là biểu tượng pháp lý và quyền lực của cơ quan hành pháp cao nhất của Nhà nước

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 9.

Con dấu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 10.

Con dấu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 11.

Con dấu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 12.

Con dấu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 13.

Con dấu chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong các giai đoạn

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 14.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 15.

Hình ảnh con dấu được trưng bày tại không gian triển lãm của Văn phòng Chính phủ

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 16.

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 17.

Con dấu của Thủ tướng Chính phủ là biểu tượng pháp lý thể hiện thẩm quyền cao nhất của người đứng đầu cơ quan hành pháp trong việc chỉ đạo, điều hành

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 18.

Con dấu chữ ký của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ- Ảnh 19.

Người dân tham quan khu trưng bày các con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ

văn phòng chính phủ Thủ tướng Phạm Văn Đồng con dấu con dấu chính phủ lãnh đạo chính phủ
