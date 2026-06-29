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Sức khỏe

Lần đầu gặp ca đứt rời trực tràng, bác sĩ phải điều trị theo kinh nghiệm

N.Dung

(NLĐO) - Sau 2 lần mổ tại cơ sở khác, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức với tổn thương đứt rời trực tràng cực hiếm, chưa có phác đồ điều trị.

Người đàn ông 42 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nhiễm trùng nặng vùng hậu môn - trực tràng. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị đứt rời trực tràng - tổn thương cực hiếm, chưa từng ghi nhận tại Việt Nam và y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

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Phim cộng hưởng từ cho thấy tình trạng đứt rời trực tràng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 29-6, Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho người bệnh mắc tổn thương hiếm gặp này.

Theo bác sĩ Nguyễn Đắc Thao, Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa và bệnh lý sàn chậu, khi nhập viện, bệnh nhân bị viêm tấy lan tỏa vùng tầng sinh môn, có nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng nên được chỉ định mổ cấp cứu ngay để kiểm soát nhiễm trùng.

Khoảng 7-10 ngày trước, người bệnh đã trải qua hai cuộc phẫu thuật gồm mổ trĩ và mổ áp xe hậu môn tại cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, sau mổ tình trạng diễn biến nặng dần nên gia đình xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt rời trực tràng - tổn thương chưa từng gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam, đồng thời chưa có hướng dẫn điều trị cụ thể trên y văn thế giới.

"Việc xử trí hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm của ê kíp và đánh giá trực tiếp thương tổn trong mổ" - bác sĩ Thao nói.

Sau hội chẩn, các bác sĩ tiến hành kiểm soát nhiễm trùng, làm hậu môn nhân tạo tạm thời và cố gắng bảo tồn hậu môn tự nhiên cho người bệnh.

Hiện bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống và đi lại bình thường. Dự kiến người bệnh sẽ phải trải qua thêm 3-4 cuộc phẫu thuật để từng bước phục hồi chức năng hậu môn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hoặc can thiệp vùng hậu môn tại nhà khi mắc bệnh lý hậu môn - trực tràng vì có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí phải mang hậu môn nhân tạo vĩnh viễn hoặc đe dọa tính mạng.

Nếu xuất hiện biến chứng sau phẫu thuật, người bệnh cần được chuyển sớm đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí kịp thời.

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