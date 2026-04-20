Lần đầu tiên có 400 chỉ tiêu ngành luật ở khu vực miền Trung

Trường ĐH Luật TPHCM vừa tổ chức thành công chương trình trải nghiệm thực tế "One Day As A Ulawer" lần đầu tiên tại phân hiệu của trường ở Quảng Trị. Sự kiện thu hút hơn 500 học sinh và thầy, cô giáo đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận tham dự.

Chương trình được thiết kế như một mô hình "đại học thu nhỏ", cho phép các em học sinh lớp 12 trực tiếp trải nghiệm cuộc sống và học tập của một sinh viên luật thực thụ.

Các em học sinh không chỉ được nghe giới thiệu lý thuyết mà còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động đặc thù của ngành luật

Ngoài ra, học sinh còn tham gia lớp học trải nghiệm cùng chuyên gia tâm lý, giúp giải tỏa áp lực thi cử và định hình tư duy nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, chia sẻ thông tin bất ngờ trong kỳ tuyển sinh năm nay

Phát biểu tại chương trình, GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TPHCM, nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu một cột mốc khi nhà trường đẩy mạnh hoạt động đào tạo tại Quảng Trị.

Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực pháp luật chất lượng cao cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhà trường quyết định dành riêng 400 chỉ tiêu cho ngành luật tại cơ sở này.

Sinh viên trúng tuyển tại Quảng Trị sẽ sẽ có chất lượng đào tạo chuẩn, chương trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên và bằng cử nhân do Trường ĐH Luật TPHCM cấp đồng nhất với cơ sở tại TPHCM.

"Nhà trường sẽ bố trí các giảng viên có học hàm, học vị cao để tham gia giảng dạy tại phân hiệu và cá nhân tôi cũng sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy một số lớp tại phân hiệu sắp tới" – GS Đại thông tin.

ThS Vũ Đình Lê, Phó trưởng phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh, lưu ý thí sinh về các tổ hợp xét tuyển truyền thống và các tổ hợp mới dự kiến bổ sung để phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong đào tạo pháp luật.

Học sinh tham quan ký túc xá

Lần đầu tiên trải nghiệm bữa cơm sinh viên, nhiều học sinh thích thú và ấn tượng với chất lượng bữa ăn

Theo số liệu khảo sát được công bố trong chương trình, tỉ lệ sinh viên nhà trường có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt mức ấn tượng trên 97%. Trong đó, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã đảm nhận các vị trí quan trọng tại các cơ quan tư pháp (tòa án, viện kiểm sát), cơ quan nhà nước, các tổ chức hành nghề luật (văn phòng luật sư, công chứng) và bộ phận pháp chế của các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Nguyễn Thành An, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Luật TPHCM, cho biết việc mở rộng đào tạo tại Quảng Trị không chỉ giúp giảm áp lực cho các đô thị lớn mà còn là cơ hội để các em học sinh giỏi tại địa phương được học tập tại môi trường trọng điểm đào tạo pháp luật của cả nước ngay tại quê hương mình.

Đặc biệt, chính sách học phí tại phân hiệu sẽ được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân khu vực miền Trung nhưng vẫn đảm bảo các điều kiện học tập tốt nhất.