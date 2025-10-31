Lan tỏa đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới

Tại Hội trường Đảng ủy đặc khu Côn Đảo chiều 30-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tổ chức Hội nghị chuyên đề "Giải pháp tập trung thực hiện hiệu quả các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị".

Hình thành tác phong công vụ chuẩn mực

Đây là hoạt động trong chuỗi hành trình về nguồn, tri ân tại đặc khu Côn Đảo mà Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức, với sự tham gia của các cá nhân thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 và giai đoạn 2016-2025.

Các đại biểu mặc niệm, tri ân những anh hùng liệt sĩ tại Di tích Cầu tàu 914, đặc khu Côn Đảo

Thông tin từ hội nghị cho hay thời gian qua, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tích cực, chủ động triển khai Quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới với nhiều cách làm sáng tạo, đồng bộ và hiệu quả.

Đến nay, 100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở đã xây dựng chuẩn mực đạo đức riêng, gắn với đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gần 95% cán bộ, đảng viên đăng ký rèn luyện.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng môi trường văn hóa "Thượng tôn kỷ luật - Đề cao đổi mới - Nêu gương từ trên xuống" lan tỏa sâu rộng, góp phần hình thành tác phong công vụ chuẩn mực, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo.

Công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng được thực hiện thường xuyên; tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy định 144.

Nhiều cách làm sáng tạo

Hội nghị đã nghe nhiều tham luận tâm huyết từ các đại diện Đảng bộ cơ sở xoay quanh việc thực hành các chuẩn mực như "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư", "Yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc", "Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập"...

Ông Nguyễn Võ Cường, Trưởng Phòng Lý luận chính trị - lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, nhấn mạnh việc rèn luyện phẩm chất đạo đức "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" cần phải trở thành hành động thường xuyên trong công vụ và đời sống.

Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, như: kể chuyện về Bác trong lễ chào cờ đầu tuần; lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ...

Nhờ đó, việc tuyên truyền nội dung "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" đã đi sâu vào đời sống cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Chia sẻ kinh nghiệm tại đơn vị, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cán bộ, đảng viên "tự soi, tự sửa", thường xuyên học tập và nêu gương.

Từ việc thực hiện Quy định 144, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cũng đã đưa kết quả rèn luyện đạo đức thành tiêu chí xem xét quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, đồng thời biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến.

Nhiều phong trào, cuộc vận động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… được gắn kết với việc thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng, tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Khẳng định tính chủ động, trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM - nhận xét những kết quả đạt được đã khẳng định tinh thần chủ động, trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện Quy định 144, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Khoa Hải, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung Quy định 144. Mỗi cấp ủy thật sự là hạt nhân nêu gương, lấy kết quả tu dưỡng của người đứng đầu làm thước đo uy tín.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tiếp tục nhân rộng mô hình "văn hóa công vụ", "môi trường văn hóa Đảng" theo phương châm "Thượng tôn kỷ luật - Đề cao đổi mới - Nêu gương từ trên xuống".

Kết thúc hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đưa Quy định 144 đi vào chiều sâu, cụ thể hóa chuẩn mực thành hành động, xây dựng mô hình hay, cách làm sáng tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Trong hành trình về nguồn lần này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ và học sinh vượt khó học giỏi tại đặc khu Côn Đảo. Đó là 75 phần quà trị giá 75 triệu đồng; 153 suất học bổng trị giá 153 triệu đồng; 5 bộ máy vi tính, 2 tivi và hệ thống lọc nước sạch cho Khu vực phòng thủ 6.

Dịp này, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cũng đã trao tặng 300 lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo cho đại diện đặc khu Côn Đảo; đồng thời tặng 20 phần hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh địa phương.

Tri ân cống hiến của thế hệ đi trước Chiều 30-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Lê Văn Phong; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Lê Thị Hồng Nga... cùng đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn đặc khu Côn Đảo. Đoàn công tác tặng quà, ân cần thăm hỏi gia đình chính sách tại đặc khu Côn Đảo Đoàn công tác đã tặng quà, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Đoàn công tác bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.



