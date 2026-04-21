Lan tỏa thông tin y tế chính thống, giảm hệ lụy tự điều trị

Đây là nội dung trọng tâm được chia sẻ tại lễ ký kết "Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng" giữa nhà thuốc Long Châu và Bệnh viện FV, diễn ra ngày 21-4.

Các dược sĩ chuyên môn tại nhà thuốc sẽ cùng nền tảng công nghệ hiện đại sẽ trở thành điểm chạm đầu tiên “gần dân, sát dân” lan tỏa các thông tin sức khỏe nhanh chóng đến cộng đồng

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, thực tế, nhiều người vẫn có thói quen tự điều trị hoặc nghe theo truyền miệng, tiềm ẩn rủi ro do thiếu thông tin chính thống. Vì vậy, các nội dung truyền thông được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, kiểm chứng chuyên môn và trình bày đơn giản, dễ hiểu, nhằm giúp người dân biết cách nhận diện bệnh, xử trí đúng và đi khám kịp thời.

Đáng chú ý, công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức y khoa, giúp người dân ở mọi khu vực có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống dược sĩ và điểm tiếp cận ban đầu cũng góp phần sàng lọc, hướng dẫn sử dụng thuốc và hỗ trợ tuân thủ điều trị.

Về lâu dài, các chương trình hướng đến nâng cao nhận thức, giảm chi phí điều trị và thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, góp phần cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng.

Nội dung được xây dựng nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh, nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp ngay từ đầu.

"Trong bối cảnh nhiều người còn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn thông tin y tế đáng tin cậy, việc phổ biến kiến thức chuẩn xác được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng tự chẩn đoán sai, trì hoãn điều trị hoặc đối mặt với các biến chứng nguy hiểm" - bà Quyên chia sẻ

Các nội dung của dự án xoay quanh những vấn đề sức khỏe thiết thực như bệnh lý theo độ tuổi, chăm sóc mẹ và bé, sức khỏe sinh sản, quản lý bệnh mạn tính và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm.

Song song đó, các chương trình tư vấn, hoạt động cộng đồng và hội thảo chuyên đề cũng sẽ được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức y khoa một cách trực tiếp, từ đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dự án hướng đến mục tiêu dài hạn là mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế cho hàng chục triệu người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



