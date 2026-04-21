HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lan tỏa thông tin y tế chính thống, giảm hệ lụy tự điều trị

Liên Anh

(NLĐO) - Thói quen tự điều trị theo truyền miệng hoặc thông tin thiếu kiểm chứng vẫn phổ biến trong cộng đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể khiến bệnh trở nặng.

Đây là nội dung trọng tâm được chia sẻ tại lễ ký kết "Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng" giữa nhà thuốc Long Châu và Bệnh viện FV, diễn ra ngày 21-4.

Hợp tác lan tỏa kiến thức y khoa dễ hiểu vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.

Các dược sĩ chuyên môn tại nhà thuốc sẽ cùng nền tảng công nghệ hiện đại sẽ trở thành điểm chạm đầu tiên “gần dân, sát dân” lan tỏa các thông tin sức khỏe nhanh chóng đến cộng đồng

Theo bà Nguyễn Đỗ Quyên – Phó Tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, thực tế, nhiều người vẫn có thói quen tự điều trị hoặc nghe theo truyền miệng, tiềm ẩn rủi ro do thiếu thông tin chính thống. Vì vậy, các nội dung truyền thông được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, kiểm chứng chuyên môn và trình bày đơn giản, dễ hiểu, nhằm giúp người dân biết cách nhận diện bệnh, xử trí đúng và đi khám kịp thời.

Đáng chú ý, công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức y khoa, giúp người dân ở mọi khu vực có thể tiếp cận thông tin nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống dược sĩ và điểm tiếp cận ban đầu cũng góp phần sàng lọc, hướng dẫn sử dụng thuốc và hỗ trợ tuân thủ điều trị.

Về lâu dài, các chương trình hướng đến nâng cao nhận thức, giảm chi phí điều trị và thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, góp phần cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng.

Nội dung được xây dựng nhằm giúp người dân chủ động phòng bệnh, nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường và tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp ngay từ đầu.

"Trong bối cảnh nhiều người còn gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn thông tin y tế đáng tin cậy, việc phổ biến kiến thức chuẩn xác được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế tình trạng tự chẩn đoán sai, trì hoãn điều trị hoặc đối mặt với các biến chứng nguy hiểm" - bà Quyên chia sẻ

Các nội dung của dự án xoay quanh những vấn đề sức khỏe thiết thực như bệnh lý theo độ tuổi, chăm sóc mẹ và bé, sức khỏe sinh sản, quản lý bệnh mạn tính và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. 

Song song đó, các chương trình tư vấn, hoạt động cộng đồng và hội thảo chuyên đề cũng sẽ được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để người dân tiếp cận kiến thức y khoa một cách trực tiếp, từ đó nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe chủ động và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Dự án hướng đến mục tiêu dài hạn là mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế cho hàng chục triệu người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo