Người lao động Saigontourist đăng ký 500 công trình sáng kiến

Chiều 27-5, tại Khu du lịch Tân Cảng, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Công nhân lần thứ 18 với chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động"

Ông Lê Trường An, Chủ tịch Công đoàn Saigontourist, nhấn mạnh chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân do Công đoàn tổng công ty phát động với mục tiêu giúp người lao động nâng cao năng suất, ổn định công việc và có cuộc sống tốt hơn đã nhận được sự đồng tình của tập thể người lao động và ban lãnh đạo tổng công ty.

Trong đó, nổi bật là chương trình tiếp sức người lao động bị bệnh hiểm nghèo có điều kiện điều trị bệnh tốt hơn, Chương trình "Cám ơn người lao động", "Bữa cơm Công đoàn"…

Hưởng ứng Tháng Công nhân và chào mừng 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty, Công đoàn Saigontourist đã phát động chuỗi hoạt động thi đua đặc biệt, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên - lao động, nhất là phong trào "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo" đã thu hút rất đông đảo đoàn viên tham gia.

Cụ thể, Công đoàn tổng công ty đã nhận được hơn 500 công trình đăng ký về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu. Tại hội nghị, Công đoàn tổng công ty đã biểu dương, khen thưởng 50 công trình sáng kiến tiêu biểu nhất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động đã được tập huấn về an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ nhằm phòng ngừa tai nạn lao động, biết cách xử lý các tình huống khẩn cấp.

Tiếp nối chuỗi hoạt động "Cảm ơn người lao động", Công đoàn Saigontourist đã trao 53 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho các trường hợp không may mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó tiếp thêm sức mạnh giúp người lao động vượt qua bệnh tật.

Ngoài ra, để tri ân những đóng góp của người lao động, Công đoàn tổng công ty cũng tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" với sự tham gia của hơn 200 đoàn viên - lao động tiêu biểu và tập thể người lao động đang làm việc tại Khu Du lịch Tân Cảng.