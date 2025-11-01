Lan tỏa tinh thần “đóng cửa bảo nhau”

UBND xã Tân Nhựt, TP HCM vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định thành lập 61 Tổ Hòa giải cơ sở, nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo UBND xã Tân Nhựt, TP HCM trao Quyết định thành lập đến 61 Tổ Hòa giải cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, bà Khưu Thị Diễm Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, chúc mừng các tổ hòa giải vừa được công nhận, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm của các hòa giải viên trong việc gắn kết cộng đồng, giữ gìn trật tự xã hội ngay từ cơ sở.

Bà Khưu Thị Diễm Phượng – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, TP HCM phát biểu tại buổi lễ

"Hòa giải cơ sở là "chìa khóa vàng" để giữ gìn bình yên trong cộng đồng, không chỉ là quy định của pháp luật mà còn là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "đóng cửa bảo nhau". Mỗi vụ việc hòa giải thành công đều góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, hạn chế khiếu kiện và củng cố khối đại đoàn kết trong nhân dân" - bà Khưu Thị Diễm Phượng nhấn mạnh.

Các hòa giải viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2025

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt cũng đề nghị các hòa giải viên tiếp tục trau dồi kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và thực hiện công tác hòa giải theo phương châm "thấu tình, đạt lý", giúp người dân hiểu, tin và tự nguyện chấp hành pháp luật, qua đó xây dựng xã Tân Nhựt ngày càng ổn định, văn minh và phát triển bền vững.

Dịp này, xã Tân Nhựt cũng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải năm 2025 cho các hòa giải viên, do Tiến sĩ Nguyễn Trần Như Khuê – Giảng viên Học viện Cán bộ TP HCM – hướng dẫn. Buổi tập huấn tập trung vào kỹ năng phổ biến pháp luật, quy trình và phương pháp xử lý tình huống thực tế, giúp hòa giải viên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.