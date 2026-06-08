Trao những phần quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên khó khăn

Ngày 8-6, Đoàn công tác của LĐLĐ TPHCM do ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM dẫn đầu cùng đại diện Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 (thuộc LĐLĐ TPHCM) đã đến thăm các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động và trao tặng các phần quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong những nội dung chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 của LĐLĐ TPHCM, qua đó góp phần tạo sự gắn kết với các đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Đại diện LĐLĐ TPHCM trao quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến các doanh nghiệp và đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn đã đến thăm 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Giày Thiên Lộc (đang sử dụng khoảng 2.300 lao động, ở phường Tân Thới Hiệp), Công ty TNHH May thêu M.D.K (khoảng 1.000 lao động, ở phường Trung Mỹ Tây) và Công ty TNHH May mặc Quảng Việt (khoảng 5.000 lao động, xã Tân An Hội).

Trong chuyến thăm, lãnh đạo LĐLĐ TP đã thăm hỏi tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động; động viên, chia sẻ với những khó khăn doanh nghiệp, người lao động đang phải đối mặt, đồng thời khẳng định trong mọi hoàn cảnh, tổ chức Công đoàn TP sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt khó.

Dịp này, LĐLĐ TPHCM đã trao quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đến các doanh nghiệp (trị giá 2 triệu/phần) và 30 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất chăm lo gồm quà và tiền trị giá 1,5 triệu đồng).