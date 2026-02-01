Lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ từ chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”

Vừa qua, tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Việt Nam) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”, trao tặng Công trình “Thắp sáng đường quê” và Công trình “Lũy tre biên giới”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết trao quà Tết cho người dân

Tại chương trình, ban tổ chức phối hợp với địa phương triển khai công trình "Luỹ tre biên giới" và "Thắp sáng đường quê" tổng giá trị 850 triệu đồng.

Trong đó, với công trình “Luỹ tre biên giới”, các đơn vị phối hợp trồng khoảng 11.000 cây tre giống trên diện tích 10 hecta dọc biên giới khu vực tỉnh Đồng Nai (địa phận Bình Phước cũ). Công trình này nhằm tăng độ che phủ, chống xói mòn, cải thiện môi trường, tạo nguồn thu nhập từ măng tre cho người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã thăm hỏi, chúc Tết Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến cho đồng bào nhân dân.

Cụ thể, trao tặng 50 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng; trao tặng 20 xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập với tổng giá trị 40 triệu đồng; trao tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.

Ban tổ chức chương trình “Xuân Biên giới - Tết biển đảo” đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư

Cạnh đó, trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh với tổng giá trị hơn 40 triệu đồng; trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho 3 vị trí biên phòng với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng; trao tặng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư 100 thùng nước ngọt.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết chương trình "Xuân Biên giới - Tết biển đảo" nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ và cộng đồng xã hội trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, hải đảo.

Chương trình còn nhằm động viên, tiếp thêm niềm tin và động lực cho các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương, biển đảo của Tổ quốc. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.