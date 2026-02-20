Làng cổ Việt Hải - viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Làng cổ Việt Hải - viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà

Trọng Đức

(NLĐO)- Địa thế biệt lập khiến Việt Hải trong nhiều thập niên gần như tách khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài

Giữa trùng điệp núi đá vôi và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn của đảo Cát Bà, có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng - nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn, tiếng gà gáy, tiếng suối chảy và mùi rơm rạ vẫn còn nguyên vẹn. Đó là làng cổ Việt Hải, thuộc xã Việt Hải, huyện Cát Hải (cũ), nay là đặc khu Cát Bà, TP Hải Phòng - một "viên ngọc" ẩn mình trong lòng thiên nhiên, nơi hội tụ giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái độc đáo.

Thiên đường bình yên

Việt Hải được bao bọc bởi rừng già và núi đá vôi đặc trưng của quần thể Vườn quốc gia Cát Bà - khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận. Địa thế biệt lập khiến Việt Hải trong nhiều thập niên gần như tách khỏi nhịp sống ồn ào bên ngoài.Trước kia, muốn vào làng chỉ có thể đi bộ băng rừng hàng chục cây số hoặc đi thuyền xuyên qua vịnh Lan Hạ rồi tiếp tục cuốc bộ.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 1.

Làng chài Việt Hải nhìn từ trên cao

Chính sự cách trở ấy đã góp phần giữ lại cho Việt Hải dáng dấp của một làng quê Bắc Bộ cổ xưa. Những mái nhà lợp ngói hoặc lá, tường xây bằng đá núi, cổng làng giản dị, sân phơi thóc, giếng nước, ao cá… tất cả tạo nên bức tranh nông thôn thanh bình giữa đại ngàn.

Theo những người dân địa phương, làng Việt Hải được hình thành cách đây hơn một thế kỷ, khi những ngư dân đi đánh cá trên vịnh Lan Hạ gặp phải bão lớn nên lánh vào làng chài trú nạn và bất ngờ phát hiện ra nguồn nước ngọt, đất đai màu mỡ và được núi rừng che chở khỏi gió bão. Từ vài hộ ban đầu, Việt Hải dần trở thành một cộng đồng nhỏ, gắn bó khăng khít giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Đi giữa làng Việt Hải hôm nay, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà tường đá dày, mái thấp - kiểu kiến trúc phù hợp với điều kiện gió bão vùng biển. Đá được lấy từ núi, xếp thủ công, không dùng nhiều vôi vữa, tạo nên những bức tường bền bỉ qua năm tháng. Có căn nhà đã hơn trăm tuổi vẫn còn nguyên kết cấu.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 2.

Khung cảnh thiên nhiên hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình

Cuộc sống của người dân nơi đây gắn với nông nghiệp tự cung tự cấp. Ruộng lúa nằm xen giữa các chân núi, nhỏ nhưng màu mỡ nhờ phù sa và nguồn nước từ các khe suối. Ngoài trồng lúa, người dân nuôi gà, nuôi lợn, thả cá, trồng rau xanh. Những năm gần đây, khi du lịch sinh thái phát triển, nhiều hộ gia đình mở homestay, phục vụ khách nước ngoài ưa thích trải nghiệm đời sống bản địa.

Tại làng chài Việt Hải, khung cảnh thiên nhiên hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình với nhịp sống chậm rãi, không tiếng còi xe inh ỏi, không nhà cao tầng san sát. Du khách đến đây thường thuê xe đạp, thong thả dạo quanh những thửa ruộng, trò chuyện với người già trong làng để nghe kể về thời mở đất, về những mùa mưa bão bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Để đến được Việt Hải, nhiều du khách lựa chọn hành trình trekking xuyên rừng từ trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà. Con đường mòn dài khoảng 10-12 km uốn lượn qua những tán cây cổ thụ, rễ chằng chịt, tiếng chim hót vang vọng giữa không gian xanh thẳm. Cảm giác vượt qua những dốc đá, băng qua suối nhỏ rồi bất ngờ nhìn thấy thung lũng Việt Hải mở ra phía trước khiến không ít người vỡ òa.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 3.

Làng chài đã có lịch sử hình thành lên tới hơn 100 năm

Với những ai không đủ thời gian hoặc sức khỏe để đi bộ, có thể đi tàu qua vịnh Lan Hạ rồi tiếp tục di chuyển bằng xe điện hoặc xe đạp vào làng. Dù bằng cách nào, hành trình ấy cũng mang lại cảm giác khám phá - như tìm đến một miền đất bí ẩn giữa thiên nhiên nguyên sơ.

Chính sự kết hợp giữa trekking rừng, du ngoạn vịnh biển và khám phá làng cổ đã tạo nên sức hút riêng cho Việt Hải, khác biệt với những bãi tắm đông đúc ở trung tâm thị trấn Cát Bà.

Khi quần thể vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới (mở rộng), du lịch Cát Bà bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Việt Hải từ một làng quê biệt lập dần trở thành điểm đến được nhiều hãng lữ hành quốc tế giới thiệu.

Du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng

Nhận thấy tiềm năng lớn từ cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa, những năm gần đây, thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải (cũ) đã định hướng phát triển Việt Hải theo mô hình du lịch cộng đồng, gắn với bảo tồn sinh thái và phát triển bền vững.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 4.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài thích thú với những phút giây trải nghiệm tại làng chài Việt Hải

Du lịch cộng đồng tại Việt Hải không phát triển ồ ạt, mà đi theo hướng "chậm mà chắc". Người dân được tập huấn kỹ năng làm du lịch, đón tiếp khách, chế biến ẩm thực, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo tồn nếp sống truyền thống. Các mô hình homestay được khuyến khích phát triển, tận dụng chính những ngôi nhà của người dân, vừa tạo thu nhập, vừa giúp du khách trải nghiệm đời sống bản địa chân thực.

Tháng 8-2025 vừa qua, UBND đặc khu Cát Hải đã công bố quyết định làng chài cổ Việt Hải trở thành điểm du lịch cộng đồng. Khu vực này gồm 2 thôn với tổng diện tích 6.485 ha, có 87 hộ và 295 nhân khẩu.

Bà Phạm Thị Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của địa phương trong việc gìn giữ cảnh quan nguyên sơ, bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc và hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng. Việc được công nhận điểm du lịch không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Hải mà còn góp phần khẳng định vị thế của du lịch Hải Phòng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Theo ông Vũ Hữu Vững, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, Việt Hải là viên ngọc quý của du lịch Hải Phòng. Việc công nhận điểm du lịch cộng đồng sẽ tạo đòn bẩy quan trọng để Việt Hải trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế, đồng thời giữ gìn trọn vẹn nét đẹp nguyên sơ vốn có.

Làng cổ Việt Hải – viên ngọc xanh giữa lòng Vườn quốc gia Cát Bà - Ảnh 6.

Du khách nước ngoài ngồi thư giãn bên dòng suối tại làng cổ Việt Hải

Trong bức tranh tổng thể của du lịch Cát Bà, làng chài cổ Việt Hải được xem là điểm nhấn độc đáo, bổ sung cho các loại hình du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng cao cấp. Du lịch cộng đồng tại Việt Hải không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, gìn giữ cảnh quan và đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Cát Bà.

Từ một làng chài nghèo, ít người biết đến, Việt Hải hiện nay đã trở thành điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn khi đến Cát Bà. Sự thay đổi ấy không đến từ những công trình hoành tráng, mà bắt nguồn từ chính những giá trị giản dị: Thiên nhiên nguyên sơ, con người thân thiện và cách làm du lịch bền vững.

Tin liên quan

Rủ nhau đi chợ quê ngày Tết ở làng cổ ngàn năm tuổi

Rủ nhau đi chợ quê ngày Tết ở làng cổ ngàn năm tuổi

(NLĐO)- Đến làng cổ Đông Sơn ngàn năm tuổi ở Thanh Hóa dịp Tết Bính Ngọ 2026, du khách sẽ được sống lại trong ký ức xưa từ những gian hàng chợ quê mộc mạc

Ngôi làng cổ - nơi chứa đựng nền văn hóa 6.000 năm

(NLĐO)- Không chỉ lưu giữ nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa, ngôi làng cổ ở Thanh Hóa còn chứa đựng cả một nền văn hóa hàng ngàn năm trước

Xem “nghệ nhân” tráng mỳ Quảng tại làng cổ 500 tuổi

(NLĐO) – Làng cổ Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) từ lâu đã nức tiếng với món mỳ Quảng, bánh tráng nướng trứ danh.

vườn quốc gia Vịnh Lan Hạ rừng nguyên sinh Làng chài cổ Việt Hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo