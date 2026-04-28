Thời sự Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTXVN

(NLĐO) - Sáng 28-4, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), sáng 28-4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Dự lễ viếng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã dự lễ viếng.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Lịch sử đất nước mãi mãi ghi đậm khoảnh khắc lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập - đánh dấu miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam thống nhất một dải.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

51 năm sau ngày giải phóng, dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng cùng vượt qua mọi gian lao, thử thách, từng bước giành những thắng lợi to lớn trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Nhìn lại những chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc cùng với thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chúng ta càng thêm vững bước, tự hào tiếp tục phấn đấu tạo nên những thành tựu to lớn, rực rỡ hơn nữa, đưa đất nước ngày càng phát triển, hội nhập; quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau đó, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày 28-4, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

TPHCM lên kế hoạch khẩn về khởi công các công trình dịp 30-4

TPHCM lên kế hoạch khẩn về khởi công các công trình dịp 30-4

(NLĐO) - Việc tổ chức lễ khởi công các công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi; tạo nền tảng thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Trung ương luôn đồng hành để TPHCM bứt phá

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan Trung ương phải đồng hành mạnh mẽ, thực chất và kịp thời hơn với những vấn đề phát triển của TPHCM

Bí thư Trần Lưu Quang: TPHCM cam kết tăng trưởng 2 con số, thu 1 triệu tỉ đồng trong năm 2026

(NLĐO)- Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, song thành phố không đơn độc, luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

