Lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Ngày 16-6, đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2026).

Bà Lê Thị Sương Mai (thứ hai từ trái sang), Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cùng đoàn công tác đã thăm, chúc mừng Báo Người Lao Động, Văn phòng đại diện tại khu vực ĐBSCL

Đoàn đến thăm Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ; Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ; các văn phòng đại diện, cơ quan thường trú của Báo Người Lao Động, Báo Thanh Niên, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại Đoàn Kết và Thông tấn xã Việt Nam tại TP Cần Thơ.

Tại các điểm đến, bà Lê Thị Sương Mai gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ những người làm báo; trân trọng ghi nhận sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động thành phố thời gian qua.

Theo bà Lê Thị Sương Mai, báo chí đã kịp thời phản ánh đời sống, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; lan tỏa các phong trào thi đua, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp tuyên truyền các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp tuyên truyền các hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh trong tình hình mới.

Đại diện các cơ quan báo chí cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ thành phố; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền kịp thời, hiệu quả hoạt động Công đoàn, các mô hình mới, cách làm sáng tạo và gương đoàn viên, người lao động tiêu biểu.