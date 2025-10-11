Lãnh đạo Thành ủy TP HCM viếng Bảo tàng Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ

Sáng 11-10, Thành ủy TP HCM tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - là trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ).

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cùng các thành viên trong đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ông Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu là lãnh đạo sở, ngành, địa phương ở TP HCM đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Các thành viên đoàn công tác cũng dâng hương tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, các đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP HCM, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước.

Các đại biểu tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị lãnh tụ của giai cấp công nhân Việt Nam, tấm gương sáng ngời về cần - kiệm - liêm - chính, hết lòng vì cách mạng và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương (cũ).