Lãnh đạo Thành ủy TP HCM viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương

Sáng 11-10, Thành ủy TP HCM tổ chức các đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM là trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM làm Trưởng đoàn viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cùng các thành viên trong đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu là lãnh đạo sở, ngành, địa phương ở TPHCM đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Các thành viên đoàn công tác cũng dâng hương tại phần mộ của các Anh hùng Liệt sĩ trong khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ.