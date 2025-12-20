HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết, xem đây là điểm nhấn mới cho phát triển du lịch – thể thao hiện đại

Chiều 20-12, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ khởi công Dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành) do Công ty trách nhiệm hữu hạn D&G Golf Group Việt Nam và Công ty Cổ phần NovaGroup khởi công.

Park golf là một môn thể thao đơn giản giống golf, chơi trong công viên hoặc trên sân nhỏ. Người chơi dùng một cây gậy và một quả bóng lớn để đánh bóng vào lỗ với số gậy ít nhất.

Nhờ đặc thù dễ chơi, dễ làm quen, park golf được xem là "golf cho mọi người", đặc biệt phù hợp với người mới tiếp cận golf, trẻ em, gia đình và người lớn tuổi.

Lâm Đồng phát triển park golf, tạo điểm nhấn du lịch thể thao quốc tế - Ảnh 1.

Lễ khởi công Dự án Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết

Theo thỏa thuận hợp tác, D&G Golf Group sẽ triển khai xây dựng sân Park Golf tại NovaWorld Phan Thiết và đồng hành cùng NovaGroup trong việc phát triển, vận hành và mở rộng hệ sinh thái thể thao – nghỉ dưỡng.

Với mạng lưới golfer rộng khắp châu Á cùng hệ thống mô phỏng Golf Indoor GTR tiêu chuẩn Hàn Quốc, D&G kỳ vọng mang đến nguồn khách chất lượng cho NovaWorld Phan Thiết, đồng thời tạo cú hích cho thị trường golf trong nhà tại Việt Nam.

Lâm Đồng phát triển park golf, tạo điểm nhấn du lịch thể thao quốc tế - Ảnh 2.

Một góc cụm sân golf 36 hố tại NovaWorld Phan Thiet Golf Club

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, du lịch và dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng, có vai trò lan tỏa, tạo động lực cho nhiều lĩnh vực khác. Các mô hình du lịch gắn với thể thao, giải trí, nâng cao chất lượng sống là xu hướng phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự chủ động, tinh thần hợp tác và trách nhiệm của D&G Golf Group và NovaGroup trong quá trình chuẩn bị, triển khai dự án; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.


