Thời sự Chính trị

Đề xuất mới về nghỉ thai sản, chồng có thể được nghỉ dài ngày

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị cân nhắc quy định tăng thời gian nghỉ thai sản lên 7 tháng đối với phụ nữ khi sinh con thứ hai.

Chiều 10-11, góp ý vào dự thảo Luật Dân số, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) băn khoăn với quy định tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ hai, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng, tức 7 tháng.

Theo địa biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đây là quy định sẽ nhận được sự đồng tình của khá nhiều những người đã, đang và sẽ làm mẹ. Tuy nhiên, theo bà, cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Nghỉ thai sản 7 tháng, có thể ảnh hưởng cơ hội thăng tiến của phụ nữ - Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Phạm Thắng

Khi kéo dài thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ, doanh nghiệp sẽ có xu hướng e ngại tuyển hoặc bố trí lao động nữ vào các vị trí quan trọng do lo ngại gián đoạn công việc và chi phí phát sinh. "Quy định này có thể vô tình trở thành rào cản đối với lao động nữ và làm gia tăng nguy cơ phân biệt đối xử về giới trong tuyển dụng và sử dụng lao động nữ"- đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nhìn nhận.

Bên cạnh đó, theo nữ đại biểu, đối với nhóm phụ nữ hiện nay có xu hướng coi trọng sự nghiệp, đặc biệt là nhóm lao động trẻ, lao động chất lượng cao, chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản có thể tạo tâm lý e ngại sinh con thứ hai. Do sự lo lắng rằng việc vắng mặt dài hơn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến, đánh giá hiệu quả công việc hoặc vị trí trong cơ quan, doanh nghiệp.

Theo đại biểu Nga, nên có quy định mở, có sự phân biệt giữa các nhóm nghề, ngành, khu vực trước khi áp dụng. Đồng thời, cần song song bổ sung các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí sử dụng lao động nữ, cũng như có chính sách bảo đảm cơ hội thăng tiến bình đẳng cho phụ nữ sau khi nghỉ thai sản.

Mặt khác, thay vì chỉ tập trung kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ, cần mở rộng các chính sách hỗ trợ thực chất hơn để giảm gánh nặng cho phụ nữ trong việc sinh con và chăm sóc con. Trong đó, cần phát triển hệ thống nhà trẻ, cơ sở trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, tạo điều kiện để phụ nữ quay trở lại công việc sớm hơn nếu họ có nhu cầu.

Cùng với đó, cần thay đổi tư duy trong xây dựng chính sách, nên quy định vợ hoặc chồng đều có thể nghỉ dài ngày để chăm sóc con mới sinh, thay vì chỉ quy định phụ nữ nghỉ dài như hiện nay. Có thể xem xét cơ chế linh hoạt, trong đó tổng thời gian nghỉ của cả hai vợ chồng không quá 7 hoặc 8 tháng, tùy gia đình lựa chọn phân bổ.

Với cách tiếp cận trên, bà Nga cho rằng vừa bảo đảm trẻ được chăm sóc, vừa thúc đẩy sự chia sẻ trách nhiệm giữa cha và mẹ, giảm áp lực cho phụ nữ trong giai đoạn sau sinh. Chính sách nghỉ thai sản cần hướng đến sự linh hoạt hơn so với trước đây.

Tại Điều 13 dự thảo đưa ra nhiều biện pháp hiệu quả để duy trì mức sinh thay thế. Bên cạnh những biện pháp được đưa ra trong dự thảo, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị nghiên cứu xem xét biện pháp hỗ trợ đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, gặp khó khăn trong việc sinh con.

Thực tế hiện nay, tình trạng hiếm muộn không phải là hiếm gặp, và việc có các hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần thiết thực trong việc duy trì mức sinh thay thế, đồng thời nâng cao chất lượng dân số.

Theo nữ đại biểu đoàn TP Hải Phòng, biện pháp này còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự chia sẻ và đồng hành của Nhà nước đối với các gia đình trong việc thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ.

Tin liên quan

Điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

Điều kiện để người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp thai sản

(NLĐO) - Theo quy định hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện cũng được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con

Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2025

(NLĐO) - Lao động nữ sinh con được nghỉ 6 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng

Infographic: Quy định mới nhất về thời hạn giải quyết chế độ ốm đau, thai sản

(NLĐO) - Thời hạn giải quyết các chế độ: tối đa 6 ngày làm việc đối với tổ chức và 3 ngày làm việc đối với cá nhân - kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

