Nữ công nhân nhà máy được làm đẹp, tặng quà

Ngày hội Nữ công nhân "Sống khỏe – Sống đẹp – Tự tin tỏa sáng" đã diễn ra vào ngày 21-12 tại Khuôn viên Sân Cầu Vồng (Phường Long Bình, TPHCM) với sự tham gia của hàng ngàn nữ công nhân đang làm việc tại các KCX-CN trên địa bàn TP.

Các nữ công nhân tại ngày hội

Chương trình do Content Share phối hợp cùng UBND phường Long Bình, UBND phường Long Phước và Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tổ chức.

Ngày hội Nữ công nhân được tổ chức với mong muốn mở rộng hành trình truyền cảm hứng dành cho phụ nữ Việt, hướng đến nhóm phụ nữ lao động tại các KCX-CN. Thông qua các hoạt động cộng đồng gần gũi và thiết thực, chương trình tạo điều kiện để phụ nữ được quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đời sống tinh thần và sự tự tin của chính mình.

Tham gia ngày hội, nữ công nhân được tiếp cận kiến thức chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm làm đẹp, nâng cao sự tự tin và kết nối với cộng đồng.

Tôn vinh 8 nữ công nhân tiêu biểu

Bên cạnh đó, chương trình còn bố trí một khu vực Ngày hội Việc làm phường Long Bình, nhằm cung cấp thông tin việc làm, tư vấn và các chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn. Điểm nhấn của ngày hội là hoạt động tôn vinh 8 nữ công nhân tiêu biểu, như một sự ghi nhận dành cho những người phụ nữ đang ngày ngày bền bỉ lao động, đóng góp thầm lặng cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Nữ công nhân được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp miễn phí

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện PNJ còn trao tặng sản phẩm dây cổ Kind Heart đến 10 nữ công nhân tiêu biểu như một lời gửi gắm về năng lượng tích cực, lan tỏa lối sống đẹp và sự tử tế được nuôi dưỡng từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày.