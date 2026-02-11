HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Lấy cảm hứng từ ông Địa, sinh viên Việt Nam nhận "mưa" giải thưởng ở Singapore

Huế Xuân

(NLĐO)- Sinh viên Trường ĐH RMIT Việt Nam đã xuất sắc mang về 5 giải vàng, 13 giải bạc, 13 giải đồng tại Crowbar Awards 2025.

Ngày 11-2, Trường ĐH RMIT Việt Nam cho biết sinh viên nhà trường đã có khởi đầu năm mới đầy ấn tượng với thành tích cao tại các cuộc thi sáng tạo quốc tế.

Cụ thể, sinh viên và tân khoa RMIT đã xuất sắc mang về 5 giải vàng, 13 giải bạc, 13 giải đồng, cùng 13 dự án lọt vào chung kết Crowbar Awards 2025, tổ chức tại Singapore. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho sinh viên trong lĩnh vực sáng tạo tại Đông Nam Á, do Hiệp hội Quảng cáo và Tiếp thị Singapore (AAMS) tổ chức.

Sinh viên Việt Nam ghi dấu ấn với giải thưởng sáng tạo quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên và giảng viên RMIT tại lễ trao giải Crowbar Awards 2025 tại Singapore. Ảnh: RMIT Việt Nam

Với thành tích nổi bật này, RMIT Việt Nam xuất sắc nhận thêm giải bạc, hạng mục Trường đại học xuất sắc nhất năm.

Đặc biệt, một trong những dự án nổi bật nhất tại cuộc thi do 2 tân khoa Ngô Việt Dũng và Bùi Hoàng Ngọc Nhi, ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo thực hiện. Dự án "Into Saigon Market" đã giành nhiều giải vàng ở các hạng mục quan trọng.

"Into Saigon Market" tái hiện các khu chợ truyền thống của TPHCM như những "cổng văn hóa" sống động thông qua công nghệ thực tế tăng cường (AR), geofencing (khoanh vùng địa lý) và game hóa. Bằng cách tích hợp các công nghệ mới nổi, nhân vật AR được lấy cảm hứng từ hình tượng ông Địa, cùng các câu chuyện văn hóa đầy tính tương tác. Dự án biến những khu chợ ít được biết đến thành trải nghiệm du lịch văn hóa mới lạ và giàu chiều sâu.

Sinh viên Việt Nam ghi dấu ấn với giải thưởng sáng tạo quốc tế - Ảnh 2.

"Into Saigon Market" là chiến dịch đa kênh nhằm thúc đẩy du lịch tại các khu chợ địa phương ít được biết đến ở TPHCM. Ảnh: NVCC

Theo TS Soumik Parida, Phó chủ nhiệm bộ môn Truyền thông chuyên nghiệp, Trường ĐH RMIT Việt Nam, những chiến thắng này là kết quả của nhiều năm phát triển năng lực sáng tạo bài bản tại trường. Gần một nửa số dự án đạt giải Crowbar Awards đến từ môn học Creative Competitions (Cuộc thi sáng tạo).

"Những thành tích này cho thấy sinh viên hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế và có khả năng kết nối trực tiếp việc học với yêu cầu thực tế của ngành, từ đó nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của các em trên thị trường việc làm" - TS Parida chia sẻ.

Ngoài ra, sinh viên trường cũng gặt hái nhiều danh hiệu tại Giải thưởng Sinh viên của World Brand Design Society (WBDS), do Hiệp hội Thiết kế thương hiệu thế giới có trụ sở tại Vương quốc Anh tổ chức.
Tại đây, RMIT lọt vào tốp 5 trường xuất sắc nhất toàn cầu cho giai đoạn 2025-26; tăng hạng từ vị trí thứ 16 lên thứ 8 trong bảng xếp hạng mọi thời đại của WBDS.




Thủ tướng gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải quốc tế năm 2025

(NLĐO)- Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá

Kỷ lục mùa tốt nghiệp năm 2025 của Trường ĐH Quốc tế TP HCM

(NLĐO)- Lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM) năm 2025 ghi dấu hàng loạt kỷ lục về số tiến sĩ, thành tích nghiên cứu và chất lượng đào tạo.

Khởi động cuộc thi trí tuệ nhân tạo cho học sinh trung học

(NLĐO)- Cuộc thi công nghệ dành cho Học sinh THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc nhằm khuyến khích và hướng dẫn việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

chợ truyền thống giải thưởng quốc tế thành tích ông địa RMIT Việt Nam sinh viên Crowbar Awards 2025 Into Saigon Market
