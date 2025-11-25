HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

LĐLĐ TP HCM tiếp, làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải

Thanh Nga

(NLĐO)- Buổi làm việc nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động Công đoàn và nguồn nhân lực giữa hai đơn vị

Chiều tối 25-11, LĐLĐ TP HCM đã tiếp và làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, LĐLĐ TP HCM và Tổng Công hội Thượng Hải đã cùng chia sẻ thông tin, trao đổi các kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn để có thể đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn.

LĐLĐ TPHCM tiếp, làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa LĐLĐ TP HCM và Tổng Công hội Thượng Hải

Chia sẻ một số điểm nhấn trong hoạt động phong trào Công đoàn Thành phố; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM cho biết sau khi sắp xếp lại bộ máy, hiện LĐLĐ TP HCM quản lý khoảng 2,5 triệu đoàn viên, địa bàn hoạt động rộng. Do vậy, để hoạt động hiệu quả, LĐLĐ Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động Công đoàn; quản lý, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên. 

Đây là giải pháp mang tính quyết định do sau khi sắp xếp tổ chức, số lượng cán bộ Công đoàn chuyên trách giảm nhiều nên việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động là bước đi vô cùng quan trọng.

LĐLĐ TPHCM tiếp, làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - Ảnh 2.

Ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM chia sẻ hoạt động nổi bật trong thời gian qua

Bên cạnh đó, LĐLĐ TP tập trung vào công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động, trong đó đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp để phát huy tính dân chủ của đoàn viên - lao động; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên- lao động, tiêu biểu như đợt Tết Nguyên đán 2026 sắp tới, LĐLĐ TP HCM dự kiến chăm lo cho khoảng 400.000 đoàn viên. 

Công đoàn Thành phố cũng quan tâm đến chính sách nhà ở cho người lao động; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ chăm sóc y tế, giáo dục cho con em người lao động…

LĐLĐ TPHCM tiếp, làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - Ảnh 3.

Đại diện Tổng Công hội Thượng Hải trao đổi tại buổi làm việc

Sắp tới LĐLĐ TP HCM dự kiến thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động để tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, bồi dưỡng, đào tạo tay nghề để giúp người lao động giữ vững việc làm, thu nhập

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và Tổng Công hội Thượng Hải, chuyến thăm và làm việc giúp tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động Công đoàn; tìm hiểu về các sáng kiến của thành phố trong việc tăng cường chất lượng cho lực lượng lao động; các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Nhất là các nội dung liên quan đến giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên - lao động; việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên; công tác tập hợp, hỗ trợ lao động phi chính thức…

LĐLĐ TPHCM tiếp, làm việc với đoàn Tổng Công hội Thượng Hải - Ảnh 4.

LĐLĐ TP HCM tặng tranh Bác Hồ và Bác Tôn cho đoàn Tổng Công hội Thượng Hải

Đồng thời, trao đổi các cách thức để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc nói chung LĐLĐ TP HCM với Tổng Công hội Thượng Hải nói riêng trong lĩnh vực Công đoàn và nguồn nhân lực.

Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

Lao động nào được LĐLĐ TPHCM hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?

(NLĐO)- Hoạt động lo Tết của LĐLĐ TPHCM đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, người lao động

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chăm lo cho người lao động

(NLĐO) - Công đoàn TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp chăm lo toàn diện đời sống người lao động qua các chương trình an sinh, phúc lợi đoàn viên

LĐLĐ TP HCM vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

(NLĐO)- Hoạt động quyên góp của LĐLĐ TP HCM lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái, góp phần củng cố tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba.

