LĐLĐ TP HCM vận động cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động tiếp tục ủng hộ nhân dân Cuba

Căn cứ Công văn số 637/MTTQ-BTT ngày 26-9-2025 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP HCM về việc tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức vận động quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba, LĐLĐ TP HCM vừa ban hành công văn số 3478/LĐLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba.

Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Bùi Thanh Nhân đóng góp ủng hộ nhân dân Cuba tại hội nghị ban chấp hành LĐLĐ TP lần thứ 2 diễn ra chiều 30-9.

Theo đó, LĐLĐ TP đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tiếp tục lan tỏa thông điệp về tình thủy chung, son sắc của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gầy dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Qua đó, vận động mỗi cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động tiếp tục tham gia ủng hộ (tương đương một ngày lương hoặc theo khả năng của đoàn viên, người lao động nhằm góp phần chia sẻ khó khăn hiện tại của nhân dân Cuba

Lãnh đạo LĐLĐ TP tham gia quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn

LĐLĐ TP cũng đề nghị các bộ phận chuyên đề và các tổ công tác quản lý địa bàn - LĐLĐ thành phố phối hợp cùng Bộ phận Tuyên giáo - Nữ Công tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở Công đoàn cơ sở trực thuộc; Công đoàn phường, xã, đặc khu và các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng đóng góp, ủng hộ nhân dân Cuba.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba tại hội nghị ban chấp hành LĐLĐ TP chiều 30-9

Công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên, người lao động có thể tham gia ủng hộ bằng tiền mặt trực tiếp tại Hội Chữ thập đỏ TP HCM, địa chỉ: số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM.

Hoặc chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua số tài khoản: 2022, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển khoản: CUBA HOCHIMINH.

Thời gian tiếp nhận từ nay đến ngày 16-10-2025.