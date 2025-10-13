HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chăm lo cho người lao động

Thanh Nga - Mai Chi

(NLĐO) - Công đoàn TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp chăm lo toàn diện đời sống người lao động qua các chương trình an sinh, phúc lợi đoàn viên

Ngày 13-10, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 7 - LĐLĐ TP HCM đã đến chúc mừng các doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10). Những doanh nghiệp tiêu biểu được các đoàn đến thăm, tặng hoa chúc mừng đợt này gồm Công ty TNHH May thêu MDK, Công ty TNHH SamBu Vina Sport, Công ty CP đầu tư Bệnh viện Xuyên Á.

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong chăm lo cho người lao động - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ban giám đốc Công ty CP đầu tư Bệnh viện Xuyên Á

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, ghi nhận và tri ân những đóng góp của các chủ doanh nghiệp trong việc phối hợp cùng LĐLĐ TP để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong chăm lo cho người lao động - Ảnh 2.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cảm ơn doanh nghiệp đã đồng hành trong công tác chăm lo cho người lao động

Ông Dũng nhấn mạnh thời gian qua, dù tình hình chung còn nhiều khó khăn, song doanh nghiệp đã kiên cường vượt qua thử thách, duy trì sản xuất - kinh doanh, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các chính sách, nhất là quan tâm đến việc phối hợp với Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và công nhân. 

Những kết quả này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự linh hoạt của ban giám đốc doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò đồng hành trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ ngay tại doanh nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ TP HCM trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực ấy.

Cùng ngày, các tổ công tác quản lý địa bàn số 1, số 2, số 6 - LĐLĐ TP HCM do các Phó Chủ tịch LĐLĐ TP dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp: Công ty TNHH Prime Asia; Doanh nghiệp Chế xuất Nitori Việt Nam; Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies; Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn…

LĐLĐ TP HCM mong doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong chăm lo cho người lao động - Ảnh 3.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm, chúc mừng ban giám đốc Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies

Đây là những doanh nghiệp đã xây dựng thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung thết thực cho người lao động,  như chất lượng bữa ăn, cơ chế nâng lương, khen thưởng, hỗ trợ người lao động học tập nâng cao trình độ, phúc lợi lễ, Tết…

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đã ghi nhận và tri ân những đóng góp của các chủ doanh nghiệp. Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM lắng nghe, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và người lao động để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách của thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng cao năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

hỗ trợ người lao động nguồn nhân lực tổ chức Công đoàn LĐLĐ TP HCM người lao động công đoàn cơ sở năng suất lao động ngày Doanh nhân Việt Nam
